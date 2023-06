Olje- og energidepartementet godkjenner 19 prosjekter

Prosjekter med samlede investeringer for over 200 milliarder kroner får grønt lys.

Energiminister Terje Aasland Lien (Ap) godkjenner nye oljeprosjekter.

Prosjektene som nå godkjennes består av består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, ifølge en pressemelding.

Ifølge selskapene har prosjektene samlede investeringer på over 200 milliarder kroner.

Utbyggingsplaner som ble levert før nyttår omfattes av de midlertidige skattereglene som Stortinget vedtok etter coronakrisen i 2020.

Olje- og energidepartementet opplyser at prosjekter som ble vedtatt mellom 2020 og 2022 og inngår i de midlertidige skattereglene, har samlede investeringer på rundt 440 milliarder kroner.

Av dette er rundt 290 milliarder ventet å gå til norske aktører.

Miljøorganisasjoner reagerer

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier han.

Miljøorganisasjoner reagerer på godkjenningene.

– Mens store deler av verden står i brann, heller regjeringen bensin på bålet. Oljeskattepakken som utløste disse nye feltene, har gjort Norge mer oljeavhengig, som betyr mindre arbeidskraft og penger for det grønne skiftet, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

– Klimapanelets og IEAs krystallklart råd er at det ikke er plass til nye oljefelt hvis vi skal unngå enda mer katastrofale klimaendringer, men Ap og Sp, som lovet at miljøet ville være rammen rundt all politikk, har ingen planer for en rettferdig omstilling av Norges største utslippskilde, sier han.

Nye prosjekter

Dette er noen av prosjektene som godkjennes onsdag: