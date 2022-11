Salmar tjente 1,3 milliarder på driften

Laksekjempen tjente mer på driften i tredje kvartal etter økte priser. Oppkjøpet av NTS og sammenslåingen med NRS vil gi kraftig vekst fremover.

TALLSLIPP: Salmar økte inntjeningen fra driften i tredje kvartal.

Salmar-sjef Frode Arntsen kaller resultatene i kvartalet «solide».

Laksekjempen fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 748 millioner i tredje kvartal i fjor, hovedsakelig drevet av økte priser.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,3 milliarder, ifølge TDN Direkt.

Øverst i regnskapet steg driftsinntektene til 4,9 milliarder kroner fra 4 milliarder, mens resultatet etter skatt falt til 669 millioner kroner fra 711 millioner.

Les også Tallslipp fra laksegigantene: Milliardutbytte og skatt i fokus

Høye laksepriser

Rekordhøye laksepriser har sendt lakseselskapenes inntjening til nye høyder det siste året.

Salmar melder om en gjennomsnittlig laksepris på 71,55 kroner per kilo i kvartalet, opp fra 55,48 kroner i tredje kvartal i fjor.

Det samlede slaktevolumet steg til 53.600 tonn fra 52.100 tonn i samme periode i fjor.

Les også Laksegiganten Lerøy har sendt permitteringsvarsel til 339 ansatte – gir regjeringen skylden

Salmar fikk nylig de siste tillatelsene på plass for oppkjøpet av konkurrenten NTS og sammenslåingen med Norway Royal Salmon.

Det betyr vekst. I 2023 venter Salmar at volumet vil øke til 280.000 tonn, hensyntatt sin andel i samarbeidsselskapet Scottish Sea Farms, opp fra 215.000 tonn i år.

Samtidig øker kostnadene på innsatsfaktorer som fôr. Salmar skriver at det venter et høyere kostnadsnivå i fjerde kvartal.

Investeringer på is

I høst har regjeringens forslag om grunnrenteskatt skapt bølger i laksenæringen. Børsverdiene har rast og flere av oppdretterne har lagt investeringer på is i påvente av de endelige detaljene.

En stor overvekt av meglerhusene anbefaler fortsatt kjøp av lakseaksjene, til tross for at skatteforslaget har medført kraftige kutt i verdsettelsene.

– I lys av usikkerheten rundt den norske regjeringens forslag om grunnrenteskatt, har Salmar besluttet å sette fremtidige investeringsbeslutninger på vent. I tillegg er investeringer allerede kansellert, sier Arntsen i en pressemelding.

Han sier at selskapet «jobber aktivt med relevante aktører for at man skal få på plass forutsigbare rammevilkår».

– Skatten vil bety kraftig inndragning av investeringskapital til innovasjon og industribygging i både havbruk samt tilstøtende og andre næringer.