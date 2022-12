Fase to av Johan Sverdrup er i drift

(E24) Equinor har satt i drift andre fase av gigantfeltet Johan Sverdrup, og øker produksjonen kraftig. – Selvfølgelig veldig viktig, sier DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen.

Nå er fase to av Johan Sverdrup i produksjon, med en ekstra prosessplattform, fem nye havbunnsrammer og 13 rørledninger.

«15. desember klokken 11.15 startet produksjonen fra Johan Sverdrup fase 2», skriver Equinor i en melding torsdag ettermiddag, skriver E24.

Den andre fasen av gigantfeltet består blant annet av en ny prosessinnretning kalt P2, fem nye havbunnssystemer og 28 nye brønner. Partnerne har også lagt til rette for kraft fra land til Utsirahøyden-området.

– Nå er hele Johan Sverdrup-feltet i produksjon. Dette er en gledens dag for oss og for partnerne våre: Aker BP, Petoro og TotalEnergies, men også for Norge og Europa, sier konserndirektør Geir Tungesvik i Equinor.

– Johan Sverdrup bidrar med store og viktige energileveranser og slik markedssituasjonen er nå vil mesteparten av volumene gå til Europa, sier han.

Sverdrup-feltet er bygget ut i to faser. Den første kostet om lag 83 milliarder kroner og ble nedbetalt på bare 16 måneder. Utbyggingen av den andre fasen er antatt å koste 48 milliarder, ifølge tall fra statsbudsjettet for 2023. Opprinnelig var kostnaden anslått til 46,7 milliarder kroner.

Samlet sett er feltet lønnsomt ved en oljepris på under 15 dollar fatet, påpeker Equinor. Dagens oljepris er på 82 dollar fatet.

Geir Tungesvik er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Håper på 755.000 fat pr. dag

Planen er at den andre fasen av feltet skal løfte produksjonen på Johan Sverdrup-feltet til 720.000 oljefat pr. dag, fra tidligere 535.000 fat pr. dag, ifølge Equinor.

Målet er å øke produksjonen til hele 755.000 fat pr. dag, skriver Equinor. Dette utgjør seks til syv prosent av Europas daglige oljebehov.

På topp vil Sverdrup-feltet ifølge Equinor levere rundt en tredjedel av oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Feltet som ble oppdaget i 2010 er blant de større på norsk sokkel, og inneholder rundt 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Equinor venter å ta opp rundt 70 prosent av ressursene i funnet. Det er langt over verdenssnittet.

Det er ventet at den norske staten vil tjene om lag 900 milliarder kroner på Johan Sverdrup over hele feltets levetid.

Oljen fra Johan Sverdrup sendes gjennom rør til Mongstad på land, mens gassen går til Kårstø og videre til kunder i Europa.

– Veldig viktig

Oppstarten av andre fase av Johan Sverdrup-feltet kan bidra med alternativer til russisk olje for Europa. Det vil også gi økte inntekter for Equinor og Norge, påpeker senior energianalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

– Det er jo selvfølgelig veldig viktig. Du skal jo ha inn rundt 200.000 fat med økt produksjon. For Norge gir dette en økning på rundt 10 prosent i oljeproduksjonen. Så dette er viktig både for selskapet og for Norge som oljenasjon. Fase to ville jo ha vært en stor utbygging i seg selv, sier Martinsen til E24.

– Det gir økte inntekter for Equinor og staten?

– Ja, definitivt. Jeg er ikke selskapsanalytiker eller makroanalytiker. Men dette er jo et kjempeviktig prosjekt. Lasteprogrammet for januar er sluppet, og det ligger nå på over 700.000 fat pr. dag. En betydelig andel av dette går til Asia, og Kina har kjøpt en god del. Men akkurat hvordan eksporten fordeler seg, det har vi ikke kontroll på, sier han.

Senior energianalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Kan bidra med olje til Europa

Kvaliteten på oljen fra Johan Sverdrup er også litt annerledes enn oljen fra mange andre felt i Nordsjøen, ved at den er tyngre og seigere. Dette gjør at den normalt selges billigere enn olje av Brent-kvalitet. Mongstad-anlegget måtte også bygges om for å håndtere oljen fra Sverdrup-feltet.

– Oljen fra Johan Sverdrup har stort volum og er litt tyngre enn standard nordsjøolje. Den handles normalt med en rabatt på rundt en dollar sammenliknet med Brent. Gjennom høsten har den handlet med en rabatt på rundt null til to dollar, men fra midten av november kollapset dette og rabatten var på hele 6,5 dollar fatet, trolig knyttet til at mange hadde forhåndskjøpt russisk olje i forkant av embargoen som skulle tre i kraft nå i desember, sier Martinsen.

– Er det viktig at fase to kommer nå?

– For Europas del er det bra å få et økt tilbud av olje i nærområdet når russisk olje skal fases ut. Man kan også motta russisk olje frem til 19. januar så lenge den er handlet før 5. desember. Sverdrup-oljen er et godt alternativ til russisk olje. Den skal nok fortsatt ha en rabatt mot Brent, men rabatten blir nok mindre fremover enn det vi ser nå, sier Martinsen.

Leverer mange utbyggingsplaner

Olje- og gassbransjen venter mye aktivitet også i årene fremover. Før nyttår er selskapene på sokkelen ventet å levere inn en rekke utbyggingsplaner. Det er fristen for å bli omfattet av gunstige midlertidige skatteregler etter Stortingets krisepakke fra 2020.

I høst har Wintershall levert plan for fase to av Maria-feltet til fire milliarder kroner og Dvalin Nord til nær åtte milliarder, mens Aker BP levert utbyggingsplan for Trell og Trine til seks milliarder kroner og Equinor har levert planer for Irpa-feltet til 15 milliarder. Aker BP ønsker å levere ytterligere en rekke utbyggingsplaner før jul, som kan medføre investeringer på om lag 185 milliarder kroner.

Eierne i Sverdrup-feltet er Equinor, som er operatør og har et eierskap på 42,6267 prosent. Aker BP eier 31,5733 prosent, Petoro eier 17,36 prosent og TotalEnergies EP Norge AS eier 8,44 prosent.

Dette bildet viser fartøyet Sleipnir som løfter en av modulene til den femte Johan Sverdrup-plattformen på GMC-basen i Gismarvik i Førresfjorden i fjor.