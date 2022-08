Danske Bank hever boliglånsrenten

Danske Bank setter opp renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng. Men banken vet fortsatt ikke hvilke produkter som vil få økt innskuddsrente

I kjølvannet av Norges Bank renteheving nylig justerer nå Danske Bank rentene på boliglån og på innskudd.

Storbanken Danske Bank setter opp renten på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng, skriver Danske Bank i en pressemelding.

Nye listepriser for utlån gjelder fra og med 24. august. Eksisterende kunder vil bli varslet om endringen i løpet av de nærmeste dagene og disse vil gjelde fra 9. oktober.

Det er mulighet for variasjoner i renteendringen til enkelte kundegrupper, ifølge banken.

– Med dagens justering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedssituasjonen, men vi skal fortsette å være konkurransedyktige, sier Steinar Nielsen, leder for personmarked i Danske Bank Norge i meldingen.

Foreløpig kan banken ikke si noe om hvilke produkter som får økt renten på innskudd. Ifølge kommunikasjonsdirektør Øystein Schimdt vil det bli klart i løpet av noen dager.

Nordea først ut

Allerede dagen etter at Norges Bank hevet renten til 1,75 prosent, bestemte Nordea seg for å heve sine utlånsrenter. Dermed var storbanken først ute etter sentralbankens doble rentehopp.

På innskuddssiden hever Nordea renten med 0,5 prosentpoeng for kunder med «sparekonto ekstra» opptil 100.000 kroner. Banken hever også renten med 0,5 prosentpoeng for alle BSU-kunder under 34 år.

Ny rente på «sparekonto ekstra» opptil 100.000 kroner blir 1,50 prosent.

Ny rente på BSU blir 4,05 prosent.

Kun for de med 0,5 millioner på bok

DNB øker innskuddsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng for BSU-kunder og de som sparer på «sparekonto pluss» med mellom 500.000 og 2 millioner kroner på kontoen, får E24 opplyst.

– Unge med BSU-konto får en rente på 4,05 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til E24.