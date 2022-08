Venter brennhett marked for småleiligheter

Ingenting tilsier at prisveksten på mindre leiligheter i byene vil stoppe med det første, mener Terje Buraas i DNB Eiendom.

Onsdag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for juli.

– Jeg har hørt dette er et godt tidspunkt å selge på, sier Thea Hjelmen Ugland til E24.

Den 24 år gamle sykepleieren skal nå selge sin 23 kvadratmeter store toromsleilighet på Bjølsen i Oslo. Prisantydningen er på 3.650.000 kroner.

– Det er en fantastisk førstegangsleilighet og et veldig fint sted å bo. Selv om den er liten, har den alt! Planløsningen er veldig smart, sier Ugland.

Hun kjøpte boligen i juni i fjor. Nå har hun kjøpt ny og større leilighet, i samme område, sammen med kjæresten Kristoffer.

Skal vi tro boligekspertene, kan Ugland komme usedvanlig godt ut av det. Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, er blant mange eksperter som mener det denne høsten vil bli særlig hard kamp om mindre leiligheter, skriver E24.

Thea Hjelmen Ugland (24) og Kristoffer Nesland (28)

– Tar til takke med mindre leiligheter

Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med 8,8 prosent. Den sterke veksten er dels blitt forklart med den svake tilbudssiden – at det er få boliger ute for salg i forhold til etterspørselen. Ifølge statistikk fra Eiendom Norge er det blitt solgt 10,9 prosent færre boliger sammenliknet med samme periode i fjor.

Særlig knapphet er det på mindre leiligheter, sier Terje Buraas, avtroppende leder for DNB Eiendom, til E24.

– Det er utrolig få småleiligheter til salgs i de største byene. På grunn av dette, samt det høye prisnivået, er det mange som tar seg til takke med en mindre leilighet enn de egentlig kunne tenkt seg, sier Buraas.

Den 23 kvadratmeter store toromsleiligheten på Oslos østkant er lagt ut for salg med en prisantydning på over 3,6 millioner kroner.

29 kvadrat for 4 mill.

Etterspørselen fører i enkelte tilfeller til ville budkamper. I juli ble en leilighet på 14 kvadratmeter i Oslo solgt for 3,4 millioner kroner.

Ane Line Plassen Nordbak, eiendomsmegler og partner i Aktiv Sagene, forteller at hun i juni solgte en 29 kvadratmeter stor leilighet på Sagene for fire millioner kroner.

Ane Line Plassen Nordbak, eiendomsmegler og partner i Aktiv Sagene,

– Boligen ble lagt ut med en prisantydning på 3.600.000 kroner. Vi hadde 25 stykker på visning, fire i budrunde og endte opp med en salgssum på 400.000 kroner over prisantydning, sier Nordbak.

– Selger kjøpte leiligheten for 2,9 millioner kroner i 2019. Det er hva man trygt kan kalle en god investering, legger megleren til.

Legger man til fellesgjelden på 280.000 kroner, ble Sagene-leiligheten solgt for en kvadratmeterpris på over 147.000 kroner. I juni var gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden på drøye 90.000 kroner.

Venter fortsatt prisvekst

Terje Buraas i DNB Eiendom sier at ingenting, med unntak av rentenivået, skulle tilsi at prisveksten på småleiligheter vil dempes i tiden fremover.

– Renteøkningene har blitt tydelig varslet flere ganger. Det er også verdt å huske at vi skal tilbake til et rentenivå som av mange ble ansett for å være for lavt allerede før pandemien, sier han.

Terje Buraas, avtroppende leder av DNB Eiendom, tror prisutviklingen i inneværende måned vil være retningsgivende for resten av året.

Han peker på at det er blitt bygget for få boliger i byene over tid, at leieprisene er høye, samt inntoget av studenter i kombinasjon med knapphet på studentboliger.

– Men det aller viktigste er tilbudssiden. Så lenge det ikke kommer flere småleiligheter på markedet, vil prisveksten fortsette. Vi vet at veldig mange kan tenke seg å bytte bolig, men venter med å selge til de har fått kjøpt noe nytt. Risikoen for å havne i et langvarig leieforhold, mens man jakter etter ny bolig, blir for stor, sier Buraas.