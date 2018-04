12 FOTBALLBANER: Her, i strandkanten i Florø, har Nekst AS planlagt eit gigantiske landanlegg med eit areal større enn 12 fotballbaner. Fredag fekk eigarane, Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen, vite at havmerdane er innanfor ordninga for utviklingskonsesjonane. FOTO: Oddleiv Apneseth (arkiv)