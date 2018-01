STORE KREDITORER: – Selv om vi er blant de største kreditorene hos Bergen 2017, er ikke bildet så negativt for vår del, sier administrerende direktør i Grieghallen AS, Olav Munch. FOTO: Geir Martin Strande

Sykkel-VM ble suksess for Grieghallen

Sykkel-VM bidro til å gi Grieghallen AS et rekordår i fjor, selv om arrangøren ennå ikke har gjort opp for seg.