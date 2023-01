SSB: Gjeldsveksten for husholdningene økte noe i desember

(E24) Etter å ha falt jevnt og trutt gjennom 2022, tok husholdningenes gjeldsvekst seg litt opp i årets siste måned.

Veksten i folks lånegjeld de siste 12 månedene gikk litt opp fra det laveste nivået siden starten av 2000-tallet, og landet på 4,2 prosent i desember. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var på 4,1 prosent de to foregående månedene.

Husholdningenes gjeld til norske långivere utgjorde 4159 milliarder kroner ved utgangen av desember, skriver E24.

Dyrere

Det er dyrere for nordmenn å låne penger. Norges Bank har satt opp renten en rekke ganger det siste året. Så langt i år har banken besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Norges Bank prøver å kneble den høye prisveksten i landet. En rekke varer er blitt dyrere og et nytt prishopp på mat ventes å komme onsdag denne uken. I desember dempet kjerneinflasjonen seg noe til 5,8 prosent, men ligger fortsatt på et nivå langt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent.

Norges Bank har signalisert at de «mest sannsynlig» hever renten på ny i mars.

Høyere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten blant ikke-finansielle foretak økte i desember. Det er selskaper som produserer varer eller ikke-finansielle tjenester, og kan være private aksjeselskaper og statlige eller kommunalt eide aksjeselskaper.

Tolvmånedersveksten var 8 prosent, en økning fra 7,8 prosent måneden før.

– Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak er det høyeste vi har registrert siden 2009, sier rådgiver i SSB, Eirin Ingvaldsen Brynestad.

De ikke-finansielle foretakenes gjeld til norske långivere utgjorde 2 173 milliarder kroner ved utgangen av desember 2022.