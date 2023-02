Kina om ballongnedskytingen: – Svært misfornøyd

Kina er svært misfornøyd med avgjørelsen om skyte ned den kinesiske ballongen som har svevd over USA, sier landets utenriksdepartement.

Et bilde tatt over Kingston i North Carolina viser en stor ballong og et fly som passerer under. Amerikanske myndigheter bekrefter lørdag at den kinesiske ballongen som har svevet over landet i flere dager, er skutt ned på østkysten.

NTB-Reuters

De uttrykker også motstand mot USAs valg om å ta til maktbruk for å angripe det Kina kaller et luftfartøy, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

I uttalelsen hevdes det også at tjenestepersoner i USA hadde sagt at ballongen ikke utgjorde en militærtrussel, skriver The New York Times.

– Under disse omstendighetene er det tydelig at reaksjonen med bruk av væpnet makt er overdreven og et alvorlig brudd på internasjonal praksis, skriver departementet.

– Kina forbeholder seg retten til å komme med en videre respons.

Et amerikansk jagerfly skjøt ned ballongen utenfor den amerikanske østkysten lørdag.

Mens amerikanske myndigheter sier det var snakk om en spionballong som kan manøvreres og samle etterretningsopplysninger, har Kina sagt at ballongen over USA var en værballong som blåste ut av kurs.