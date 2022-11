Forbrukerrådet om Flyr: – Vurder andre tilbydere, husk å betale med kredittkort

(E24:) Har du tenkt deg til Sør-Europa med konkurstruede Flyr i høst? Da kan det være lurt å vente til tirsdag med å bestille billetter.

Flyr må nok en gang hente penger. Nå lokkes nye investorer med aksjer til 1 øre pr. stykk.

Hvis ikke Flyr innen førstkommende tirsdag lykkes med å hente inn over 400 millioner kroner i ny egenkapital, så er det trolig slutt for det unge flyselskapet, skriver E24.

Kursen pr. aksje i kapitalinnhentingen er satt til 1 øre, noe som betyr at verdien av dagens egenkapital er tilnærmet null.

Samtidig som Flyr befinner seg i en full økonomisk krise, er selskapet populært blant norske reisende. 667.000 passasjer fløy med Flyr i 3. kvartal. Men dessverre for flyselskapet var inntekten pr. passasjer kun 915 kroner.

Med Flyrs lave priser er det derfor, i snitt, ikke fryktelig store summer som står på spill for Flyr-kunder som alt har bestilt en reise i høst eller som nå vurderer å bestille.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid og hennes ansatte har mildt sagt fått en tøff start. Men det har til de grader aksjonærene i Flyr også.

– Det finnes flere tilbydere

Rådene fra Forbrukerrådet er likevel helt klare.

– Hvis du skal bestille en flyreise nå, og du er usikker på om du skal velge Flyr eller ikke, så husk at det finnes flere tilbydere. Hvis du likevel velger å bestille reisen din med Flyr, så må du huske å betale med kredittkort, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Ved bruk av kredittkort veltes risikoen for å tape selve billetten over på kredittkortselskapet.

– Men hvis du også bestiller hotell og leiebil på din destinasjon, så må du være klar over at dette ikke dekkes av kredittkortselskapet ved en konkurs. Da må du sikre deg at dette er mulig å avbestille, sier Iversen.

Reiseforsikringen dekker normalt ikke kostnader som oppstår som følge av en konkurs.

Se Forbrukerrådets konkursråd her.

Vurder å vente til tirsdag

Hvis Flyr ikke får hentet inn 430 millioner kroner innen tirsdag, er det trolig «game over».

Ett råd vil derfor være å vente med å bestille til Flyr melder at disse pengene er i boks.

Finansdirektør Brede Huser i Flyr sier seg helt trygg på at pengejakten lykkes og at selskapet unngår konkurs:

– Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra våre finansielle rådgivere og de investormøtene vi selv har gjennomført de siste ukene, er beløpet på 430 millioner og den lave tegningskursen det som skal til for at pengene kommer på plass, skriver Huser i en e-post.

Han viser også til at «alle som har betalt med kredittkort vil få pengene tilbake direkte fra kredittkortselskapene dersom reisen blir kansellert».

– Det er trygt å bestille reiser hos oss, skriver Huser.

Les også Nå er Flyr-aksjen kun en overpriset tegningsrett

– Vil gi god buffer

Men selv om pengene kommer inn tirsdag, og Flyr etterpå kanskje også får hentet inn ytterligere 100 millioner kroner til i det som kalles en reparasjonsemisjon, så er ikke faren over for godt for det nye flyselskapet.

Flyrs administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid mener at de nye pengene de nå kjemper for å få, skal holde dem flyvende gjennom vinteren.

– Det vil gi oss en god nok buffer til å komme oss gjennom vinteren, slik at vi er godt posisjonert til neste år og sommer, sa Frislid da flyselskapet presenterte resultatet for 3. kvartal torsdag morgen.

Styreleder og, enn så lenge, største eier, Erik G. Braathen, har ikke lykkes med å fylle seteradene på de norske flyvningene. Samtidig er setene solgt for billig på de populære utenlandsrutene.

Men for at nye penger skal holde Flyr på vingene gjennom hele vinteren, må to ting skje:

At Flyr klarer å kutte kostnadene like mye som de håper. Selskapet har permittert halvparten av de vel 300 ansatte, kuttet innenriksrutene til et minimum og satser nå nesten alt på de populære rutene til Sør-Europa.

At kundene stoler på at pengeinnhentingen er stor nok og fortsetter å dra med Flyr til Sør-Europa i hele vinter. Og helst til høyere priser enn de flyr til nå.

– Hvis du alt har bestilt en reise med Flyr, må du de neste månedene følge med. Hvis det verste skulle skje, må du kunne ta grep ganske raskt, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Han håper Flyr berger seg:

– Det er alltid synd når denne typen nye aktører sliter. Det er sunt med konkurranse og synd for forbrukerne hvis de går inn.