Flyr klarte ikke å hente inn ny kapital – nytt forslag vurderes

Flyr fikk ikke inn nok kapital i emisjonen innen fristen. Men selskapet mottok et alternativt forslag fra investorene, som nå skal vurderes av Flyr-styret.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid har den siste tiden jobbet for å skaffe 430 millioner kroner i ny kapital til det kriserammede flyselskapet.

Kriserammede Flyr har den siste uken jobbet for skaffe 430 millioner kroner i frisk kapital, men opplyser tirsdag at emisjonen ikke er fulltegnet.

– Den rettede emisjonen har ikke blitt fulltegnet, men selskapet har mottatt et forslag til en alternativ transaksjonsstruktur fra en kombinasjon av eksisterende og nye profesjonelle investorer, skriver Flyr i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Selskapets styre vil nå vurdere forslaget og planlegger å komme tilbake med en oppdatert kunngjøring før børsåpning onsdag morgen.

Blant forslagene fra investorene er en alternativ måte å hente inn kapital på, sier storaksjonær Jan Petter Sissener til Finansavisen.

– Så får vi se hvordan tingene ser ut når vi kommer ut på vårparten, sier han.

Nedgang på børsen

Flyr-aksjen steg til værs like etter åpningstid tirsdag, men vendte raskt kursen nedover og holdt seg på en stabil nedgang gjennom resten av handelsdagen. Aksjen endte med en nedgang på 11 prosent.

Ved utgangen av september hadde selskapet en negativ egenkapital på 450 millioner kroner, mer enn målet for emisjonen som ble avsluttet tirsdag. Dermed var det ikke sikkert at selskapet ville ende på plussiden selv med nye penger fra investorene.

Emisjonen var lagt ut til en kurs på ett øre per aksje, mens kursen på Oslo Børs svingte rundt 8–10 øre i løpet av tirsdagen.

Flyreisene fortsetter som normalt

Flyr skriver videre i børsmeldingen at flyreisene vil fortsette som normalt mens selskapets styre vurderer investorenes forslag.

Forbrukerrådet har gått ut med en oppfordring til alle som har bestilt flybilletter hos Flyr, om å ikke avbestille med mindre billetten er helt refunderbar.

– Hvis du avbestiller en økonomibillett, får du bare skatter og avgifter tilbake, men hvis selskapet skulle gå konkurs eller må massekansellere, har du krav på å få billettprisen din tilbake, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til VG.

Han minner også om at de som har betalt reisen med kort – kredittkort eller debetkort – har krav på å få pengene tilbake fra kortselskapet dersom flygningen blir avlyst, uansett grunn.

Norwegian vil ikke være forsikring

Iversen har også et tips for den som vil gardere seg mot å bli stående uten billett, nemlig å kjøpe en refunderbar billett fra et annet selskap. Den kan være dyrere, men kan avbestilles dersom Flyr klarer seg videre, og kan også avbestilles dersom man senere finner en rimeligere billett.

Denne muligheten har Norwegian stengt for tirsdag, ved å slutte å selge fleksible billetter på noen av sine ruter, skriver VG.

– Dette gjør vi fordi vi ikke kan være forsikringsselskap for Flyrs kunder. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, og det er midlertidig, i første omgang ut november, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Salget av fleksible billetter på en del ruter som trafikkeres av både Norwegian og Flyr, ble stanset rundt klokken 14.30 tirsdag ettermiddag.