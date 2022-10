Equinor-sjefen om skatteforslag: – Gjør prosjektene mindre lønnsomme

(E24) Et skatteforslag fra regjeringen kan ramme kommende feltutbygginger. – Må derfor se nøye på enkeltprosjekter, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Oljebransjen forsøker nå å finne ut hvilke konsekvenser et skatteforslag fra regjeringen kan få for kommende prosjekter. Her er konsernsjef Anders Opedal og finansdirektør Torgrim Reitan (t.h.) på vei for å legge frem tidenes beste kvartalsresultat fredag.

Regjeringen foreslo nylig endringer i skattepakken som ble vedtatt etter koronakrisen i 2020, og oljebransjen regner nå på følgene.

Forslaget gjør kommende prosjekter som Wisting mindre lønnsomme, påpekte Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik denne uken.

Les også Rekordresultat for Equinor: Tjente 249 milliarder i tredje kvartal

Les også Analytiker om Equinors muligheter: – Det er nå eller aldri

På en pressekonferanse fredag bekreftet også Equinor-sjef Anders Opedal at forslaget vil redusere lønnsomheten, skriver E24.

– Vi må derfor se nøye på enkeltprosjekter i lys av disse endringene, sa Opedal på pressekonferansen.

Equinor la fredag frem et rekordhøyt justert resultat på 249 milliarder kroner i tredje kvartal. Selskapet vil også betale ut et økt ekstrautbytte i kvartalet.

Aksjen endte opp 0,5 prosent på Oslo Børs.

– Må ta en ny runde

Regjeringen vil redusere friinntekten i oljebransjens midlertidige skatteregler. Det gjør ifølge Aker BP at selskapene kan trekke fra mindre av utgiftene sine på skatten.

Dette vil gjøre at nye prosjekter trenger en oljepris som er 2–5 dollar pr. fat høyere enn tidligere for å være lønnsomme, anslår Opedal.

– Ved alle endringer i rammebetingelser så må vi skjønne endringene og sette oss ned for å regne på det og se på totaliteten, sier Equinor-sjefen til E24.

– Det er ikke noe dramatisk, men det gjør jo at vi må ta en ny runde på alle økonomiberegninger og forståelsen av prosjektene. Spesielt når det kommer nå i oktober, når planen for utbygging for flere av prosjektene ligger bare rett rundt hjørnet, og også når Stortinget bekreftet oljeskattepakken så sent som i juni, sier han.

– God robusthet

– Når prosjektenes balansepris (prisen feltene trenger for å være lønnsomme, red.anm.) øker med 2–5 dollar pr. fat, kan noen av prosjektene bli ulønnsomme?

– Vi har god robusthet på prosjektene, men det skal også være god robusthet mot de svingningene vi ser i markedene fremover, sier Opedal.

Det er planer om mange nye prosjekter på norsk sokkel, og det skaper bekymringer for nytt press i bransjen som kan føre til kostnadsvekst.

Når Equinor nå finregner på sine prosjekter, er de også opptatt av å unngå forsinkelser og kvalitetsproblemer, påpeker Opedal.

– Dette er en totalgjennomgang som ikke bare dreier seg om skattepakken, sier Equinor-sjefen.

Etter sprekker på 32 milliarder på Martin Linge og 11,5 milliarder på Balder har analytikere pekt på at det kan være fare for sprekker også ved kommende utbygginger, som for eksempel Noaka, Johan Castberg og Wisting.

– Mindre lønnsomme

Det er planer om svært mange utbyggingsplaner på sokkelen etter Stortingets gunstige krisepakke. Aker BP har alene planer om å levere 15 utbyggingsplaner i år, og skal investere 150 milliarder på 2020-tallet.

Spesielt omstridt er utbyggingen av Wisting-feltet, som skal produsere frem til 2058. Feltet har møtt motstand, blant annet fra regjeringens støtteparti SV og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF.

– Wisting er et sentralt prosjekt, er det noen som helst risiko for at det kan droppes, eller går man videre uansett?

– Når har ikke jeg sett eventuelt nye beregninger på det, og på Wisting som på andre prosjekter må vi se på totaliteten, sier Opedal.

– Men alt annet like vil dette gjøre prosjektet mindre lønnsomt, som også Aker BP-sjefen sa tidligere i uken?

– Dette gjør alle prosjektene mindre lønnsomme. Hvor mye, og hvor mye mindre robuste de blir, det er det for tidlig å si noe om, sier Opedal.

Han understreker at selskapene vurderer mange faktorer i tillegg til skattepakken når de jobber med sine utbyggingsplaner (PUD). Vurderingene er blant annet knyttet til leverandørkjeder og feltenes reservoarer.

– Når man nærmer seg PUD-innlevering. setter vi jo sammen ulike disse ulike elementene, oppdatert reservoarvurdering, kostnadsbilde, rammebetingelser, alt sammen settes inn i økonomiberegninger, og så ser vi på totaliteten, sier han.

IEA: Venter oljetopp på 2030-tallet Det internasjonale energibyrået (IEA) kom torsdag med sin årlige flaggskip-rapport World Energy Outlook. Der sa de at Russlands invasjon av Ukraina kan fremskynde global energiomstilling og bli et historisk vendepunkt. For første gang venter IEA nå at forbruket av olje, gass og kull vil falle før 2050 også i et scenario hvor dagens politikk legges til grunn (STEPS). Oljen er ventet å toppe seg på 2030-tallet, ifølge IEA. Byrået understreket imidlertid at verdens fornybarinvesteringer må trappes kraftig opp hvis det skal være mulig å fortrenge mer olje og gass. Hvis ikke vil det kunne oppstå nye svingninger i olje- og gassprisene, advarte byrået. Olje- og gassproduksjonen fra eksisterende felt begynner å falle etter hvert som feltene eldes. Hvis investeringene blir for lave vil produksjonen potensielt kunne falle raskere enn etterspørselen, og da blir det energimangel og høye priser.

– Galskap

Flere partier på Stortinget har vært kritiske til krisepakken til oljebransjen fra 2020, som kom etter et kraftig oljeprisfall og skulle sikre at bransjen gikk videre med prosjekter og aktivitet på sokkelen.

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Rødt ønsker å avvikle pakken, og viser til Equinors sterke resultater.

– Nå er det enorme inntekter til olje- og gassindustrien. Da er det galskap å tillate Equinor å drive oljefelter i flere tiår fremover med ekstra gunstige skatteordninger, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) i en kommentar.

– Det presser opp renten og prisveksten, slik flere eksperter har sagt i sommer. Regningen sendes da til folk flest, sier Marhaug.

Hun er også kritisk til at feltet skal drives med kraft fra land. Det vil kunne gi behov for å bygge ut mer kraft og nett i natur og reindriftsområder, frykter hun.

– Prosjektet sluker kraft vi trenger til mer miljøvennlige formål enn oljeboring i et av våre mest sårbare områder: Arktis, sier hun.