Venter milliardinntekt fra stengte anlegg

(E24) Hydro dro inn 600 millioner på strømsalg fra nedstengte anlegg som Slovalco i tredje kvartal. Neste kvartal venter selskapet å tjene 1,6 milliarder mer.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim og finansdirektør Pål Kildemo la tirsdag frem selskapets kvartalstall på Felix konferansesenter i Oslo.

Europas energikrise får store konsekvenser for europeisk industri, inkludert norske selskaper som aluminiumsprodusenten Norsk Hydro og gjødselprodusenten Yara.

Europeiske aluminiumsprodusenter har stengt ned 50 prosent av produksjonen sin, fordi mange anlegg blir ulønnsomme med dagens energipriser.

Hydro stengte i august ned anlegget Slovalco i Slovakia grunnet høye strømpriser. I september stengte selskapet også ned noe av aluminiumproduksjonen på Husnes og Karmøy etter svakere etterspørsel.

Samtidig tjener Hydro penger på å selge kraften som blir til overs når anleggene stenges.

I tredje kvartal dro selskapet inn 600 millioner kroner på salg av overflødig kraft, hvorav det meste kom fra Slovalco.

Vil tjene 1,6 mrd. på strømsalg

I fjerde kvartal venter Hydro å tjene enda mer på strømsalget, 1,6 milliarder kroner mer enn i tredje kvartal.

Økningen i fjerde kvartal skyldes særlig salget av overflødig kraft fra Slovalco, ifølge selskapet.

– Det er jo sånn det er, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim til E24.

– De høye kraftprisene, høy inflasjon og høye renter gjør at folk tenker seg om før de kjøper ny bil eller setter opp et nytt bygg. Så nedstengingene på Husnes og Karmøy i Norge er drevet av lavere etterspørsel, sier hun.

Nedstengingen i Slovalco er drevet av at Hydro ikke har en langsiktig kraftkontrakt fra utgangen av 2022. Selskapet får heller ikke CO₂-kompensasjon, en ordning som kompenserer for at Europas klimapolitikk gjør strømprisen høyere enn den ellers ville vært.

– Slovakiske myndigheter så ikke at de kunne klare å løfte det. Derfor ble Slovalco nedstengt som følge av de høye energikostnadene. Og så profitterer vi da på at vi kan selge kraften i et marked med høy pris, sier Aasheim.

Vurderer alternativer for Hydro Rein: Hydro opplyste tirsdag at de vurderer andre alternativer enn børsnotering av fornybarvirksomheten Hydro Rein, som blant annet skal bygge mye sol- og vindkraft i Brasil. En planlagt børsnotering (IPO) i år ble nylig utsatt på ubestemt tid. – Vi jobber jo aktivt for å oppkapitalisere Rein, og ser jo at et IPO-løp er krevende sånn som markedet er nå. Vi jobber med alternativ kapitalinnhenting, som fortsatt er målsettingen å få på plass innen året er omme, sier Aasheim. – Dere sier det skal hentes penger i fjerde kvartal, i hvilken form? – Det kan være «private placement», eller en annen form for kapitalinnhenting enn å gå på børs, sier Aasheim. – Vi har sagt at dette skal være «capital light». Derfor har dette ligget i kortene hele veien, legger hun til.

Utløper ved årsslutt

Kraftinntektene fra Slovalco vil forsvinne ved utgangen av 2022, når anleggets langsiktige kraftkontrakt utløper. Da vil Hydro sitte igjen med et stengt anlegg.

Hydro kan også selge strøm som blir ledig når Husnes og Karmøy er ferdige med å trappe ned produksjonskapasiteten ved utgangen av året. Da har selskapet 170 til 200 megawatt ledig strømkapasitet.

Hydro-sjefen frykter at den europeiske aluminiumsbransjen kan stenge ned enda mer kapasitet hvis energiprisene holder seg oppe.

– Hvilke anlegg er mest utsatt?

– Det er de som ikke har sikret seg med langsiktige kraftkontrakter, som da ikke klarer å stå gjennom dette. Hvis vinteren blir kald og kraftprisene går ytterligere, er det klart at det er krevende å stå med så høye kraftpriser, sier Aasheim.

Reduserer gradvis på Slovalco

Ifølge finansdirektør Pål Kildemo kommer det meste av Hydros ekstra strøminntekter i fjerde kvartal fra Slovalco. Anlegget skal stenges gradvis ned over tid, og derfor vil Hydro tjene mer på avtalte strømsalg i fjerde kvartal.

– Da vi reduserte kapasiteten på Slovalco, så låste vi gradvis inn kraften også. Men du låser den inn på en forwardkurve, og prisene i fjerde kvartal er som regel betydelig høyere enn i tredje kvartal, samt at du har en nedkjøringstid som gjør at du har mer volum i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, sier han.

– Dette betyr at dere får en gevinst, selv om det ikke er noe hyggelig å stenge ned produksjon?

– Det er absolutt ikke hyggelig å måtte stenge ned produksjon, sier Kildemo.

Hydro er tross alt først og fremst aluminiumsprodusent, og selskapet har ønsker å fortsette å forsyne sine kunder, påpeker Kildemo. Selskapet har også jobbet lenge for å bygge opp en posisjon innen metall med lave utslipp.

– Men når etterspørselen i markedet faller, så er alternativet enten å kjøre ned produksjonen eller å bygge lager, og det å bygge lager er ikke noe som vi gjør i en situasjon med denne markedsusikkerheten. Da justerer vi ned produksjonen, og så venter vi til markedet forbedrer seg igjen for å kunne komme tilbake, sier Kildemo.

Mange tjener ikke penger

Prisen på aluminium har falt fra en topp på rundt 4.000 dollar tonnet i mars i år, kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina, til rundt 2.200 dollar nå.

14 prosent av produsentene i verden er ulønnsomme ved denne prisen, ifølge tall fra CRU som Hydro har publisert i sin kvartalspresentasjon. I Kina er 67 prosent av produsentene ulønnsomme, viser tallene.

Råvarekostnadene har også steget, men det er energiprisene som skaper størst utfordringer, ifølge finansdirektøren.

– Når du ser det i dag er det en veldig bratt kostnadskurve, og det er primært energi som utgjør forskjellen, sier Kildemo.

Han peker på at 50 prosent av produksjonskapasiteten blant aluminiumsselskaper i Europa nå er stengt ned.

– Det er fortsatt mange som taper mye penger, men også i Kina ser vi nå at en betydelig andel av kostnadskurven nå ligger under vann, på grunn av de høye kullprisene i markedet, sier Kildemo.

Mer kan bli nedstengt

Kildemo vil ikke spå om prisene, men påpeker at det er uvanlig at prisene blir liggende lenge på et nivå der så mye av produksjonen blir ulønnsom.

– Hvis du ser på analytikerne så er det sannsynligvis et større insentiv i markedet for å agere enn tidligere, fordi kostnadskurven er så bratt som den er. Det å være 5–600 dollar «out of the money» i dag, det koster mye kontanter, sier Kildemo.

Hvis energiprisene holder seg oppe uten at aluminiumsprisen henter seg inn igjen, kan enda mer kapasitet bli nedstengt i Europa, ifølge finansdirektøren.

– Vi sier at vi forventer at 1-1,5 millioner tonn i Europa er i fare for å bli nedstengt nå i vinter, sier han.

Det er ventet et globalt underskudd på aluminium i 2022 på mellom 0,4 millioner og 0,7 millioner tonn, ifølge Hydro.