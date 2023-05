Jekker opp oljepengebruken til 373 milliarder kroner

Regjeringen vil bruke 56 milliarder mer oljepenger enn det som var anslått i høst.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Bildet er fra en tidligere anledning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Årets oljepengebruk på 372,6 milliarder kroner er høyere enn fjorårets pengebruk, og kraftig økt sammenlignet med regjeringens anslag fra oktober på 316,8 milliarder kroner.

Regjeringen bruker nesten 56 milliarder mer enn det som var ventet i oktober.

Oljepengebruken, målt ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, tilsvarer tre prosent av Oljefondets verdi.

Det er like høyt som det selvpålagte taket for oljepengebruken over tid, den såkalte handlingsregelen.

– Så vidt jeg kan se er dette noe mer ekspansivt ekspansivtNoe som er ekspansivt vil heve aktivitetsnivået i økonomien. enn det Norges Bank hadde antatt, sier sjeføkonom Kari Due Andresen i Akershus Eiendom til E24.

Hun sier videre at det kan trekke i retning av en litt høyere rente, men at det ikke er gitt at det vil har så veldig store utslag.

For 2022 er oljepengebruken også oppjustert til 357,3 milliarder kroner. I høst ble oljepengebruken anslått til 337 milliarder.

Det ferske anslaget legges frem i forbindelse med revidert budsjett, som er en oppdatering på statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober.

For å unngå lekkasjer legges noen av nøkkeltallene frem på forhånd, mens det fullstendige reviderte budsjettet legges frem klokken 10.45.

Med årets oljepengebruk på 373 milliarder kroner kan du blant annet kjøpe over én million Tesla Model 3-biler.

Har varslet økt oljepengebruk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet på forhånd at de vil øke oljepengebruken i revidert statsbudsjett.

Til Aftenposten forklarte de at den økte pengebruken er for å kompensere for en voldsom prisvekst i viktige deler av offentlig sektor som politi, Forsvaret, og sykehusene.

Regjeringen vil samtidig ikke foreslå å øke skatter og avgifter. Da er oljefondet det eneste gjenstående alternativet.

– Det er store penger midt i året i forhold til tidligere. Hvis vi ikke hadde gjort det vi nå gjør, så hadde statsbudsjettet gått fra et stramt opplegg til kraftig innstramning, sa Støre i slutten av april.

Venter større vekst i økonomien

Regjeringens siste anslag fra mars var en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år. Det var en nedjustering fra et tidligere anslag på 1,7 prosent.

Nå jekker regjeringen opp vekstanslaget fra siste prognose, og anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,0 prosent i år.

«Høyere prisvekst enn forutsatt i statsbudsjettet har ført til at det opprinnelige budsjettopplegget ville blitt mer innstrammende enn tiltenkt. Den varslede kompensasjonen for uventet pris- og lønnsvekst vil sikre forutsigbarhet og stabilitet i grunnleggende velferdstjenester.», skriver regjeringen.

Sterk økning

Regjeringen foreslo i oktober 2022 å bruke 316,8 milliarder kroner av oljepengene i 2023, tilsvarende det som var 2,5 prosent av Oljefondets verdi.

Oljepengebruken skal over tid begrenses til tre prosent av fondets verdi.

I saldert budsjett ble oljepengebruken anslått til 337 milliarder kroner for 2022.

Pengebruken lå på over 350 milliarder kroner i både 2020, 2021 fra 231 milliarder i 2019.