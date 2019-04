Tre oppdrettsselskap med hovedkontor i Bergen er blitt saksøkt i USA. Anklagen er at selskapene har samarbeidet om prisene på laks.

Det er Euclid Fish Company fra Ohio som onsdag har levert inn søksmålet i en føderal domstol i Miami, Florida.

Det skriver nettstedet undercurrentnews.com, et anerkjent nyhetsnettsted for sjømatbransjen.

Søksmålet skal være rettet mot de amerikanske delene av oppdrettsselskapene Mowi, SalMar, Lerøy Seafood Group og Grieg Seafood. Tre av disse - Mowi (tidligere kjents om MarineHarvest), Lerøy og Grieg - har hovedkontor i Bergen.

Også Bremnes Seashore og deres salgsselskap Ocean Quality er inkludert i søksmålet, ifølge E24.

EU-kommisjonen etterforsker

Ifølge søksmålet har det ulovlige prissamarbeidet funnet sted fra juli 2015 og frem til i dag.

Søksmålet er basert på opplysninger fra Europakommisjonens etterforskning av norske lakseprodusenter. I februar ble det kjent at kommisjonen hadde startet etterforskning av og hatt razzia mot kontorer og anlegg tilhørende flere norske oppdrettsselskaper, deriblant Mowi.

Mowi: – Grunnløse anklager

Mowis informasjonsdirektør Ola Helge Hjetland kommenterer søksmålet slik i en e-post til BT:

«Vi er gjort kjent med at et amerikansk selskap har gått til massesøksmål mot flere norske og skotske oppdrettsselskaper, deriblant Mowi. Vi holder på med å sette oss inn i søksmålet, men det kan se ut som det tar utgangspunkt i de undersøkelsene EU-kommisjonen har gående om at norske oppdrettsselskaper har drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet. Vi har hverken drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet, og mener av den grunn at anklagene i massesøksmålet for vår del er grunnløse»

– Koordinerer salgspriser

Den gang ble de norske selskapene anklaget for å koordinere salgspriser og utveksle kommersielt sensitiv informasjon. Dessuten var anklagen at de kjøpte opp produksjon fra andre konkurrenter når disse solgte for lavere priser, og at selskapene samarbeidet om å holde prisene på norsk laks høye.

BT prøvde onsdag kveld å få kommentarer fra Lerøy, uten hell.

Kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood skriver dette i en e-post:

«Vi er gjort oppmerksom på søksmålet. (..) Vi er ikke kjent med noe form for praksis som undergraver konkurransen, verken i Norge, EU eller USA. Vi samarbeider med EU-kommisjonen i saken».