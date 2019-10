Prins Harry saksøker britiske aviser for avlytting

Prins Harry har saksøkt The Sun og The Daily Mirror og anklager de to avisene for avlytting av telefonsvarerbeskjeder.

Storbritannias prins Harry saksøker to britiske aviser og anklager dem for ulovlig telefonavlytting. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Ifølge ITV News' kongejournalist Chris Ship bekrefter Buckingham Palace at tronarvingen har saksøkt de to avisene, som han hevder på ulovlig vis har skaffet seg tilgang til talepostkassen hans.

Det framgår ikke av søksmålet hvilke opplysninger avisene har fått tilgang til, eller hvordan de eventuelt har benyttet seg av disse.

Prins Harrys ektefelle, hertuginne Meghan, saksøkte for få dager siden Mail on Sunday etter at den britiske avisen trykket et brev hun hadde skrevet til faren.

The Mail on Sunday har tidligere trykket flere saker om hertuginnens far Thomas Markle, som hun har et anstrengt forhold til, og i det håndskrevne brevet ba hun ham om ikke lenger å stille opp for mediene.

Prins Harry gikk i denne anledning hardt ut mot britisk tabloidpresse og deres behandling av Meghan og sa i en kunngjøring at han ikke lenger stilltiende kunne være vitne til hennes lidelse.

Den britiske tronarvingen trakk parallell til medienes behandling av moren, avdøde prinsesse Diana, som i årevis var fritt vilt for enkelte aviser.