Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass

En boligkjøper i Bergen er tilkjent erstatning etter at parkeringsplassen til boligen han kjøpte, viste seg å være umulig å bruke.

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

Den uheldige kjøperen er tilkjent 94.000 kroner i erstatning i en avgjørelse i Finansklagenemnda, skriver Bergensavisen.

Etter at han i fjor høst kjøpte en leilighet i Bergen for 3,25 millioner kroner, viste det seg at parkeringsplassen som fulgte med slett ikke var stor nok, selv for en liten bil.

Ventilasjonskasse

Parkeringsplassen var i seg selv liten, og i tillegg sto det en ventilasjonskasse på plassen.

De gjorde det umulig å kjøre inn og ut dersom naboen parkerte med sin bil på plassen ved siden av.

Kjøperen forsøkte å reklamere på kjøpet, men dette ble avvist av forsikringsselskapet.

Nemnda: Burde ha visst

Finansklagenemnda kom derimot til at den trange plassen avgjort var en mangel ved leiligheten, og at selgeren burde ha visst om dette.

Erstatningssummen tilsvarer prisen for å endre på ventilasjonskassen som hindrer bruk av plassen når naboen parkerer på sin plass.

Et krav på mellom 150.000 og 180.000 i udokumenterte parkeringsutgifter og advokatutgifter ble derimot avvist.