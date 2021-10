Huawei står bak utstyr til 5G-nett i Bergen

Nesten alt utstyret som brukes i utbyggingen av 5G-nettet i Bergen er fortsatt fra kinesiske Huawei. Om de vil kan det kontrolleres fra Kina, mener eksperter.

Til tross for tydelige krav fra regjeringen og flere bekymringsmeldinger rundt sikkerhetshensyn knyttet til bruk av kinesisk teknologi, er det to år etter oppstart fortsatt Huawei som står for mesteparten av utstyret brukt til utbyggingen av 5G-nettet i Bergen, skriver Bergensavisen.

Det er Telenor som står bak utbyggingen i samarbeid med Huawei, og brukt er en teknologi selv Telenor har sagt må fjernes innen 2024 av sikkerhetshensyn.

I 2022 skal det hele stå ferdig, og ifølge teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor vil dette byttes ut med Ericsson innen den tid. Hun fastholder at Telenor er langt under grensen på 50 prosent når det gjelder bruk av Huawei.

– Det de sier er jo relativt i tråd med det som kommer frem i trusselvurderingen til norske sikkerhetsmyndigheter, og det er jo ting vi legger til grunn når vi planlegger sikkerhetsarkitekturen i nettet vårt. Vi har strenge sikkerhetskrav til de løsningene vi velger når vi bygger nettet, svarer hun.

Kravet om å bruke andre enn Huawei som hovedpartner til utbyggingen kom fra den norske regjeringen 13. desember 2019 til tross for at selskapet hadde bygget infrastruktur i både Øst-Europa og Asia, med stort kommersielt hell.

Huawei Norge fastholder at sikkerhet er deres øverste prioritet, og at leveranser er grundig testet av uavhengige parter.