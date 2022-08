Hurtigruten fikk «blackout» før det gikk på grunn

En rapport viser at en «blackout» var årsaken til at Hurtigruteskipet MS Richard With gikk på grunn ytterst i Sognefjorden fredag 5. august.

Flere båter kom til for å hjelpe.

NTB

I rapporten fra Hurtigruten heter det videre at MS Richard With mistet styring og fremdrift på seiling sør gjennom Steinsundet, skriver NRK.

De skriver også at en «blackout» resulterte i at skipet tørnet styrbord og forskipet traff grunn.

En «blackout» betyr at et skip mister både styring og motorkraft, altså at alt går i svart på skipet.

– Grunnstøtingen skyldest en teknisk systemsvikt. Det er lettere for allmennheten å forstå enn å bruke det faguttrykket, sier pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten.

Like før klokken 9 fredag 5. august mistet Hurtigruteskipet fart og grunnstøtte i Steinsundet ytterst i Sognefjorden.