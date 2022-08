Det grønne skiftet går i sakte fart på sjøen: – Vi er på etterskudd

Skipsfarten etterlyser klimapakke fra regjeringen. Havministeren innrømmer at det går for tregt. Men han kommer ikke til å ta hele regningen.

Havminister Bjørnar Skjæran innrømmer at innenriks skipsfart ikke er i rute for å nå klimamålet. – Men vi vil jobbe hardt sammen med næringen for å komme i mål, sier han.

Norske rederier skulle nå ha hatt 239 grønne skip i ordre dersom næringen skulle vært i rute med klimamålet: En halvering av utslippene innen 2030.

Men det går tregt. Ved utgangen av 2021 var det 46 slike fartøyer i ordreboken. Fortsetter omstillingen i dette tempoet, kommer ikke målet til å bli nådd.

Havministeren erkjenner at Norge ligger betydelig på etterskudd. Han mener takten i det grønne skiftet må opp.

– Vi er veldig klar over at vi ikke er kommet så langt som vi burde ha kommet, sier Bjørnar Skjæran (Ap) til Aftenposten.

Sitter og venter på regjeringen

Regjeringspartiene lovte i Hurdalsplattformen HurdalsplattformenRegjeringsplattformen for dagens regjering, utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021 en grønn omstillingspakke til skipsfarten. Der skulle støtteordninger bli vurdert for å få fart på omstillingen.

Fortsatt er det usikkert når de kommer. Både rederiene, politikere og miljøorganisasjoner er utålmodige.

– Nåværende virkemidler ikke er nok for å nå 2030-målet, mener Marius Gjerset, fagansvarlig for teknologi i miljøstiftelsen Zero.

– Vi er lovet å bli hørt i prosessen videre, men venter fremdeles på konkret dialog. Vi sitter alle og bare venter på regjeringen, sier Tor Arne Borge.

Han er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Kystrederiene. Den har 200 rederier som medlemmer.

Havministeren kan ikke si noe om når de vil høre noe fra regjeringen heller.

– Dette inneholder også budsjettspørsmål som må løses i det enkelte statsbudsjett. Jeg vil ikke spekulere over hva som kommer til høsten, men vi er godt i gang med arbeidet.

Ingen grønn omstilling med rød bunnlinje

Mens store deler av fergeflåten har gått fra diesel til batteridrift, går det i sakte fart med andre flåtegrupper. Ferge-oppskriften kan ikke kopieres.

– Fergene har fått det til fordi driften er basert på offentlige anbud, og det offentlige har vært villige til å betale for det, sier Borge.

Innenfor andre flåtegrupper er betalingsevnen for nye grønne skip ikke den samme. Kystfarten er et typisk eksempel. Borge viser til følgende eksempel:

– Et dieselfartøy som koster 100 millioner kroner, vil få en pris på rundt 170 millioner dersom det i stedet skal gå på hydrogen. Når egenkapitalkravet er 45 prosent, stopper prosjektet opp. Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje rød bunnlinjeNegativt årsresultat..

Kystrederiene mener det er viktig å få på plass en klimapakke med ulike virkemidler.

– Vi må ha investeringsstøtte og en tilstrekkelig utbygging av infrastruktur for nye energiformer, sier Borge.

Fakta Dette er klimastatusen i norsk innenriks skipsfart Skipsfarten, med unntak av fergene, har hatt lavt omstillingstrykk.

Virkemidlene har pr. nå ikke resultert i nødvendig omstilling av flåten.

Utslippstrenden er svakt nedadgående, men ikke tilstrekkelig for å nå 2030-målet.

Kommer ikke til å ta hele regningen

Såkalte differansekontrakter har vært et sentralt tema. Det innebærer at staten dekker merkostnadene, altså differansen mellom et konvensjonelt skip og et lav- eller nullutslippsfartøy.

Havministeren gir ikke noe håp til dem som forventer at staten skal ta hele denne delen av regningen.

– Det er ikke aktuelt at staten skal ta hele risikoen og kostnaden. Slik vil det ikke bli, selv om støtteordninger og risikoavlastning vil være en del av pakken, understreker Skjæran.

Han vil ikke røpe eventuelle detaljer fra den bebudede omstillingspakken. Men den kommer trolig til å inneholde følgende punkter:

Nye og strengere klimakrav.

Nye regulatoriske grep.

En gradvis økning av CO₂-avgiften.

Havministeren viser til at det nå utredes klimakrav ved offentlige innkjøp. Det utredes også nullutslippskrav for ferger og hurtigbåter, offshorefartøyer og fartøyer som benyttes i havbruksnæringen.

– I noen av disse ligger det en tidsplan. Ellers må vi komme tilbake når det kommer et steg videre.

Det utredes nå nullutslippskrav for offshorefartøyer. Bildet av disse skipene, ved kai i Bergen, ble tatt i 2020.

Havministeren ønsker ikke å gi noe konkret svar på om han tror skipsfarten vil nå målet i 2030, på tross av dagens utgangspunkt.

– Jeg tror det blir veldig krevende å nå det, fordi vi har satt så høye ambisjoner. Men det er helt riktig å sette så høye mål.

Skjæran mener at «arven etter den forrige regjeringen» har gitt dagens regjering et dårlig startpunkt. Han vil likevel ikke legge skylden på forgjengerne.

– Nei, jeg skylder ikke på noen. Jeg har ikke behov for det. Dette er bare fakta. Men fasiten er at vi startet med et veldig dårlig utgangspunkt.