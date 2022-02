Rapport: Vil skjerpe regelverket etter «Viking Sky»-havariet

Regjeringens cruiseutvalg foreslår at skip over 150 meter må få begrensninger for seiling i dårlig vær, og å avgrense antallet passasjerer til Svalbard.

Cruiseskipet «Viking Sky» fikk 23. mars i 2019 motorstans utenfor Hustadvika på Mørekysten. Ingen personer ble skadd i havariet, men over 500 personer måtte evakueres med helikopter.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det kommer fram i en NOU-rapport levert onsdag. Utvalget mener det er behov for tydeligere regulering av cruisetrafikken fordi den norske beredskapen ikke er dimensjonert til å kunne håndtere de mest alvorlige hendelsene der det er nødvendig med masseevakuering.

Bakgrunnen for rapporten er «Viking Sky»-havariet utenfor Hustadvika på Mørekysten for tre år siden. Skipet, med 1.373 passasjerer, fikk motorstans under et uvær, drev mot land og var nær ved å grunnstøte.

– Ved økende cruisetrafikk øker også sannsynligheten for at en ulykke skjer, sier leder Kjerstin Askholt til NRK. Totalt har utvalget levert 66 anbefalinger til regjeringen.

Utvalget foreslår blant annet at skip over 150 meter må få begrensninger i hvor de kan seile basert på vind og bølgehøyde. I rapporten vektlegges det også at store avstander, begrensede rednings- og helseressurser og uforutsigbare vær- og isforhold gjør at det bør innføres en begrensning på 500–750 personer om bord på cruiseskip til Svalbard.

Utvalget mener i tillegg at det bør øves mer på nødslep av cruisefartøy, og at det bør innføres internasjonale krav om slepeutstyr om bord i cruiseskip.

– Denne rapporten gir oss et solid kunnskapsgrunnlag for å utvikle beredskapen videre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).