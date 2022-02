Tre døde etter at jagerfly styrtet i iransk by

Tre personer mistet livet etter at et jagerfly styrtet i en idrettsstadion i byen Tabriz, som ligger nord i Iran.

NTB-AFP

Flyet styrtet rundt 6.30 norsk tid, opplyser Røde Kors lokalt. De opplyser at flyet styrtet ned i en skole, mens nyhetsbyrået AP skriver at flyet styrtet i en idrettsstadion.

To av de omkomne var piloter på flyet, mens den tredje var en lokal innbygger.

Jagerflyet ble brukt til øvelser og var av typen F-5. Flyet fikk et teknisk problem før det styrtet, ifølge lokale forsvarsmyndigheter, som sier at pilotene bevisst forsøkte å unngå å treffe et boligområde da flyet styrtet ned mot bakken.