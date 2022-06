Jordbruksoppgjøret kastes ut i ny usikkerhet

Jordbruksavtalen får kun støtte fra regjeringspartiene i næringskomiteen på Stortinget. Dermed er det uavklart om oppgjøret får flertall.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) la 10,9 milliarder kroner på bordet i årets oppgjør med bøndene. Nå forhandles det hardt om saken i Stortinget.

NTB

Det er klart etter at næringskomiteen avga sin innstilling i saken onsdag.

Stortinget tar ikke endelig stilling til avtalen før den kommer opp til votering i plenum onsdag neste uke. I komitéinnstillingen får den kun støtte fra regjeringspartiene Ap og Sp.

KrF, Venstre, MDG og Rødt har alle tidligere signalisert overfor NTB at de kommer til å stemme for avtalen i salen, noe som vil gi den et bredt flertall. Men onsdag framstår situasjonen som mer uavklart.

– Status nå er at det ikke fins noe klart flertall i Stortinget for jordbruksavtalen slik den ligger, konstaterer næringspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt.

– Det blir ganske spennende fram til dette skal avgjøres i Stortinget, sier han.

På grunn av priskrisen landet årets oppgjør på rekordhøye 10,9 milliarder kroner.

Saksordfører Willfred Nordlund (Sp) er trygg på at avtalen får flertall til slutt.

– Jeg opplever stor utålmodighet etter å styrke norsk matproduksjon blant alle partier, men det er stor variasjon i hvordan de ønsker å nå målene, sier han.