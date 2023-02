Mowi skal kutte 435 jobber uavhengig av lakseskatten

(E24) Jobbkuttene skal ikke skje ved oppsigelser, men hvor mange stillinger som går tapt på kysten i Norge, vil Mowi-sjefen ikke si.

Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Mowi håvet inn milliarder i løpet av fjoråret takket være høye laksepriser, selv om en del ble spist opp av økte kostnader.

Nå lanserer selskapet et nytt program for kostnadskutt med mål om å spare inn 25 millioner euro i 2023, tilsvarende 270 millioner kroner. Det betyr blant annet at 435 årsverk skal kuttes.

På spørsmål fra E24 om hvor stor del av kuttene som kommer i Norge, minner Mowi-sjef Ivan Vindheim først om at selskapet er til stede i 25 land, og at bare 2.300 av totalt 11.500 ansatte jobber i Norge.

– Men hvor mange årsverk skal kuttes i Norge?

– Det er ikke mange, sier Vindheim.

– Hva betyr det, under halvparten?

– Ja ja, men det er ikke snakk om oppsigelser, det blir gjort ved naturlige avganger, sier han.

Trenger færre hender

Vindheim forteller at arbeidet med effektivisering blant annet gjelder automatisering og mindre arbeidskrevende operasjoner.

– Det gjelder jo i hele samfunnet. Det er det som skaper produktivitet, du jobber smartere og har maskiner som erstatter hendene, og alt dette skaper velstand, så lenge man ikke tar livet av planeten, sier han videre.

Utgifter til lønn og personale var den neste største kostnadsposten for selskapet i 2022 på 613 millioner euro (6,7 milliarder kroner).

Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget ble sendt på høring med frist 4. januar 2023, samtidig som skatten ble innført fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene.

– Helt stopp

Mowi legger også nye investeringer i anlegg i Norge på vent inntil det kommer detaljer om grunnrenteskatten.

Det er i hovedsak snakk om fire anlegg for postsmolt postsmoltPostsmoltstadiet er definert som den første perioden etter at laksen har gått igjennom smoltifiseringen, dvs. gått over fra å være en fisk som er tilpasset ferskvann, til en laks som har utviklet sjøvannstoleranse. Hvor stor laksen kan være før den slutter å være postsmolt, er ikke klart definert. Ved å produsere større postsmolt på land oppnås både at fisken blir mer robust, samt at produksjonstida i sjøen blir vesentlig kortere. og investeringer på rundt fire milliarder kroner knyttet til disse. «En del» av dette skulle vært igangsatt i år, ifølge Vindheim.

Selskapet er allerede i gang med å bygge tre postsmoltanlegg, og disse investeringene stoppes ikke.

– Utover det er det helt stopp, sier Vindheim.

– Hva skal til for at investeringene blir gjenopptatt?

– At vi får et skattenivå i Norge som er bærekraftig for havbruk, sier han, men vil ikke spesifisere hva det er, annet enn at disse investeringene ikke vil bli gjenopptatt hvis grunnrenteskatten blir som foreslått.

Detaljene rundt hvordan grunnrenteskatten utformes er ventet en gang i mars.