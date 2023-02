Vikar siktet for underslag av nær 75 millioner fra Sparebank 1 SMN

Politiet regner 50 av de nær 75 millioner kronene som tapt, melder Sparebank 1 SMN i en børsmelding torsdag. Bankens konserndirektør sier siktede har gjort «ville spekulasjoner» i utlandet.

Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Saken oppdateres...

Den innleide vikaren er siktet for grovt underslag og grov hvitvasking. Han er varetektsfengslet og har erkjent straffskyld for begge forholdene i siktelsen.

«Politiets etterforskning bekrefter at det i sum er underslått i underkant av 75 millioner kroner. Av disse regnes omtrent 50 millioner som tapt. Banken har forsikring mot økonomisk kriminalitet, og ingen kunder er berørt.», skriver storbanken i en børsmelding.

Den siktede har vært innleid vikar ved hovedkontoret i SpareBank 1 SMN siden 2020. Det ble gjennomført rutinemessige kontroller i forbindelse med ansettelsen, opplyser banken.

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.

Sikret 15 mill. i Sverige

Fordi siktede tilbakeførte en del av beløpet til Sparebank 1 SMN før pågripelsen, er netto beløp ført ut av banken i overkant av 66 millioner kroner, opplyser banken. Videre skriver de at politiet har sikret litt over 15 millioner kroner i Sverige.

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med Politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Investert i utlandet

Sparebank 1 SMN opplyser størsteparten av underslaget skjedde i løpet av kort tid før det ble avdekket og politianmeldt. Mannen ble pågrepet torsdag 19. januar. Politiet har siden jobbet på spreng med å kartlegge transaksjonene fra siktedes konti i Norge og utlandet.

E24 har tidligere skrevet at siktede skal ha investert deler av det underslåtte beløpet i ulike finansielle instrumenter i utlandet. Det bekrefter banken i meldingen.

«Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko.», skriver banken.

Påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt har tidligere opplyst til E24 at siktede også skal ha overført et tosifret millionbeløp til Tyskland.

– Har iverksatt strakstiltak

Sparebank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

– Vi har nå etablert god oversikt over hendelsesforløpet, og har iverksatt flere strakstiltak. I tillegg er banken i gang med et omfattende arbeid for å vurdere ytterligere tiltak. Vi har også god dialog med Finanstilsynet, sier Brøske i meldingen.