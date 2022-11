Bedrifter får 11 arbeidsdager til å søke strømstøtte

(E24) Bedrifter som bruker mye strøm kan nå søke om tilskudd for fjerde kvartal, men ordningen vil ikke omfatte alle. – Ingen støtteordninger er perfekte, sier næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er klar for å gi bedrifter en aldri så liten julegave.

Fra og med torsdag kan bedrifter som bruker over tre prosent av omsetningen til strøm, søke om støtte fra staten. Regjeringen har satt av 2,8 milliarder kroner til dette.

– Mitt råd er løp og søk. Jeg håper ordningen får stor oppslutning og blir tidenes enøkdugnad, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Ordningen gjelder for oktober, november og desember, og søknadsfristen er 11. desember, altså om 11 arbeidsdager.

– Er dette tilstrekkelig med tid mener du?

– Det håper og tror jeg. Jeg har lovet at bedrifter skal få penger på konto før jul, og det har jeg tenkt til å holde, sier Vestre.

«Ikke perfekt»

Næringsministeren mener at bedrifter har fått godt med tid til å forberede seg på søkeprosessen.

– Mitt inntrykk er at de som leverer varmepumper og solceller, har fått veldig mange henvendelser allerede, sier Vestre.

Han anslår fortsatt at ordningen vil kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter. De som har gjennomført en energikartlegging og som ellers tilfredsstiller vilkår i ordningen, kan få penger på konto før jul.

Fra før av har næringslivsorganisasjonen Virke og flere bedrifter uttrykt misnøye over ordningen, og ment at den ikke strekker til.

Vestre gjentar flere ganger at ordningen «ikke er perfekt».

– Ingen støtteordninger er perfekte. Det vil være bedrifter som får støtte, og som egentlig ikke trenger det, og bedrifter som burde fått støtte, som ikke får det. Sånn er det med alle ordninger. Det må vi være ærlige om, sier han.

Målet har vært å imøtekomme mange innspill, og innlemme flest mulig bedrifter.

– Min opplevelse er at vi har hatt en god prosess. Både LO, NHO og Virke har fått påvirke ordningen. Den har vært godt offentlig debattert, og ordningene har blitt justert, sier han videre.

Tror fortsatt på lave fastprisavtaler

På spørsmål om ordningen vil forlenges, understreker Vestre at hovedgrepet til regjeringen fortsatt vil være å få til et velfungerende fastprismarked.

– De nye prisene skal være tilgjengelig fra og med 1. januar, sier Vestre.

Han opplever at kraftselskapene er klare for å rulle ut avtaler allerede fra og med desember.

– Har du fortsatt tro på at fastprisavtalene kan komme under en krone?

– Ja, jeg har sagt det tidligere, avhengig av avtalelengde og basert på at markedet tror «spot’en» skal under kronen om tre år. Og jeg opplever at kraftselskapene nå er på, sier han.

Ingen enkle løsninger

På spørsmål om hva Vestre tenker om bedrifter som ikke faller inn under ordningen, men som kanskje ser seg nødt til å stenge på grunn av høye strømpriser, svarer Vestre at det er tøffe tider.

– Jeg håper at flest mulig bedrifter vil komme seg gjennom dette på best mulig måte. Men det er dessverre ingen enkle løsninger på denne energikrisen. Det vi for guds skyld må unngå, er å løse et problem med en hånd og skape problemer med den andre hånden, sier Vestre.

Han sikter til at renten kan dras raskere opp.

– Jeg vet at det er tøft for bedriftene om dagen, og vi unner dem ikke det mange nå står i. Vi forsøker å tilrettelegge så godt vi kan.

– Hvorfor er taket tre prosent?

– Vi måtte sette bremsen et sted, og tre prosent er det noen andre land har gjort og så er det noen foreslo til oss. Så da ble det, avslutter Vestre.