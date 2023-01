Oljefondet kjøper fornybarportefølje for 6,4 milliarder

Oljefondet gjør nytt storkjøp innenfor unotert fornybarvirksomhet.

Nicolai Tangen forvalter Norges pengebinge i form av at han er sjef for Oljefondet.

Norges Bank Investment Management (NBIM), eller Oljefondet, har signert en avtale om å kjøpe en andel på 49 prosent av en portefølje med sol- og landbasert vindkraft i Spania, ifølge en melding.

NBIM betaler 600 millioner euro, tilsvarende rundt 6,4 milliarder kroner, for andelene.

Fondet får eierskap i syv solkraftanlegg og fem vindkraftanlegg på land. Den totale installerte kapasiteten er på 1.265 MW. Sol utgjør 80 prosent av dette, og landvind resten.

Verdsatt til over 13 mrd.

Porteføljen er verdsatt til totalt 1,2 milliarder euro, tilsvarende 13,1 milliarder kroner. Det vil ikke være noen ekstern finansiering involvert i transaksjonen, fremgår det.

Selger av andelen er Iberdrola, som vil fortsette som deleier og operatør av porteføljen.

Avtalen ble signert 16 januar 2023, og transaksjonen forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2023, opplyses det.

Ni av prosjektene er foreløpig under utvikling med forventet ferdigstilling i 2023-2025. Norges Bank Investment Management vil ta eierskap i disse så snart de er operasjonelle.

Følger etter havvind-kjøp i Nederland

Stortinget bestemte i 2019 at Oljefondet kunne få gjøre investeringer i infrastruktur, men bare knyttet til fornybar energi.

Fondet selv ønsket også å investere i andre typer infrastruktur, for eksempel veier, jernbane og kraftnett.

Oljefondets viktigste investeringer er i aksjer og rentepapirer, men fondet eier også noe eiendom.

Den første investeringen fondet gjorde i fornybar energi var i 2021, da det kjøpte halvparten av havvindanleggene Borssele 1 og 2 i Nederland fra danske Ørsted for 13,9 milliarder kroner.

Tidligere har Oljefondet opplyst at det er krevende å finne attraktive investeringer innen fornybar energi. Økt budvilje har ifølge flere investorer ført til lavere avkastning på investeringene. Blant annet har oljegiganter som Equinor og BP meldt seg på og gjort flere store oppkjøp.

– Erfaringen vår så langt er at mange investorer ser etter slike investeringer, og at prisingen derfor ikke alltid er like attraktiv for oss, sa Oljefondets sjef Nicolai Tangen på en høring i Stortinget i 2020.