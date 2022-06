Ytterligere to Nordea-ansatte siktet for grov korrupsjon

To nye ansatte i Nordea Bank ble pågrepet torsdag. Begge er siktet for grov korrupsjon.

En korrupsjonssak i Nordea førte til ytterligere to pågripelser torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

De siktede vil bli avhørt i løpet av dagen, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Dermed er totalt åtte personer pågrepet i saken.

Tirsdag ble fem personer pågrepet og siktet for grov korrupsjon under en aksjon mot Nordeas hovedkvarter i Norge på Majorstuen i Oslo. Bakgrunnen er en mistanke om at det er utbetalt 150 millioner kroner i lån basert på uriktig informasjon. En sjette person ble pågrepet onsdag.

Totalt seks av de siktede er eller har vært ansatt i Nordea og Nav. Flere ble løslatt tirsdag kveld etter å ha blitt avhørt av politiet.