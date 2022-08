Rekordkvartal for Grieg Seafood

Lakseoppdretteren tjente nær en milliard på driften etter en mangedobling av resultatet. Høye laksepriser bidro til et rekordkvartal, ifølge Grieg Seafood-sjefen.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame presenterer tirsdag resultater for andre kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Grieg Seafood legger frem et driftsresultat (EBIT) før verdijusteringer på 986 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 44 millioner i andre kvartal i fjor, viser kvartalsrapporten tirsdag.

Analytikerne hadde på forhånd ventet at driftsresultatet ville øke til 843 millioner kroner, ifølge TDN Direkt. Analytikerne ventet også en omsetning på 2,22 milliarder kroner.

Regnskapet viser at omsetningen landet på 2,35 milliarder kroner, opp fra 1,12 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

Resultatet før skatt steg til 864 fra 131 millioner kroner i perioden.

«Eksepsjonelt høye priser»

Lakseoppdretteren skriver i rapporten at resultatet er drevet av «eksepsjonelt høye priser» samt god biologisk utvikling.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame sier at markedet var det sterkeste industrien har sett og at selskapet leverte solid produksjon. Det ga et rekordresultat for et enkelt kvartal, ifølge Kvame.

Les også Analytikere tror på styrket laksepris i høst

Lakseprisen i spotmarkedet toppet seg på over 120 kroner per kilo i vår, som løftet aksjekursene til lakseselskapene på Oslo Børs markant.

De siste månedene har spotprisen derimot falt kraftig, og er nesten halvert fra toppen.

Høyere volum i kvartalet

Grieg Seafood slaktet 23.672 tonn fisk i kvartalet, opp fra 17.812 tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet per kilo økte til 41,6 kroner fra 2,4 kroner.

Selskapet venter et volum på 21.400 tonn i tredje kvartal og 87.000 tonn for hele året. Forventningene for hele året er ned fra et tidligere anslag på 90.000 tonn.

Kostnadene i oppdrettsvirksomheten falt til 48,6 kroner per kilo i andre kvartal fra 50,7 kroner i andre kvartal i fjor, til tross for inflasjonspress, skriver Grieg Seafood.

Les også Aldri før har laksenæringen tjent mer på eksport

Lakseselskapene selger mye laks til spotpris, men har også kontrakter med fastpris.

Grieg Seafood har et mål om en kontraktsandel på 20–50 prosent av volumet. I Norge var denne andelen på 12 prosent i kvartalet.

For tredje kvartal er kontraktandelen anslått til 37 prosent i Norge, og den er anslått til 22 prosent for hele året.

Grieg Seafood har virksomhet i Norge og Canada. Lakseoppdretteren er verdsatt til 15,4 milliarder kroner på Oslo Børs etter at aksjen har steget med 63 prosent så langt i år.