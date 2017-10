Flyselskapet Monarch Airways og dets chartervirksomhet har innstilt driften, og 110.000 mennesker er strandet i andre land.

Britiske flymyndigheter betegner situasjonen som den største kollapsen for et britisk flyselskap noen gang. Monarch Airways er det femte største i Storbritannia og hadde i fjor et tap på 291 millioner pund.

Den britiske regjeringen har bedt luftfartsmyndighetene om å støtte Monarch-kunder, slik at de kan komme seg tilbake til Storbritannia når ferien deres er over. Dette skal ikke koste kundene av Monarch noe ekstra. Rundt 30 fly er leid inn for å hente passasjerene.

Enorm operasjon

Regjeringen sier den nå har overoppsyn med den største repatrieringen av landsmenn siden den annen verdenskrig. Over 300.000 flyginger er kansellert.

– Dette er en ytterst belastende situasjon for britiske ferierende i utlandet, og min første prioritet er å hjelpe dem tilbake til Storbritannia. Derfor har jeg gitt beskjed om at 110.000 passasjerer skal flys hjem, personer som ellers ville ha vært strandet i utlandet, sier transportminister Chris Grayling.

De første som har fått hjelp, er 165 passasjerer som var strandet på den spanske ferieøyen Ibiza. De har nå landet på Gatwick.

Mister jobben

Monarchs vel 2.000 ansatte står i fare for miste jobben. Revisjonsfirmaet KPMG er oppnevnt av regjeringen til å få orden og oversikt i det økonomiske kaoset. Monarch-konsernet består av fem datterselskaper som driver både hotell- og chartervirksomhet og regulære ruteflyginger.

KPMG-partner Blair Nimmo sier at konkursen skyldes flere faktorer: pressede priser i markedet for kortere reiser, økte drivstoffkostnader og høyere handlingavgitfer som følge av et svakt pund.

Monarch-sjef Andrew Swaffield mener at roten til problemene er terrorangrepene i Egypt og Tunisia, så vel som kollaps i det tyrkiske feriemarkedet.