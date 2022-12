Strømstøtte: Regjeringen regner med strømpris på 3,25 kroner

Statsministeren anslo tirsdag en strømstøtte på 33.000 kroner for en gjennomsnitts husholdning neste år. Det betyr at regjeringen regner med en samlet strømpris på 3,25 kroner per kilowattime inkludert alle avgifter og nettleie.

NTB

– Med strømprisene som ble brukt i statsbudsjettet, som ble hentet ut første august, vil en gjennomsnittlig husholdning i strømområde Sørlandet (NO2) med et årlig forbruk på 20.000 kWh få om lag 33.000 kroner i strømstøtte, sier kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen i Olje- og energidepartementet til NTB onsdag.

Jonas Gahr Støre (Ap) varslet tirsdag at det er satt av 44,7 milliarder til strømstøtte i 2023, samt at en gjennomsnittlig husholdning vil få 33.000 i strømstøtte per husholdning neste år.

Dersom husholdningene ikke hadde mottatt strømstøtte, ville den ukompenserte strømregning blitt på rundt 65.000 kroner, ifølge Løbben Hanssen.

– Med strømstøtten vil en husholdning i strømområde Sørlandet (NO2) ha en kompensert strømregning på om lag 32.000 kroner, sier hun.

Det betyr at regjeringen har lagt til grunn en strømpris på 3,25 kroner per kilowattime medregnet moms, avgifter og nettleie.

I forbindelse med neste års statsbudsjett, som ble lagt fram i oktober, ble det kjent at staten tjener 80 milliarder kroner ekstra på dyr strøm i 2023. Vel halvparten av dette utbetales altså til husholdningene.

Men om regjeringen har satt av nok penger til strømstøtte neste år, er usikkert.

– Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene. Det er vanskelig å forutse den fremtidige kraftprisen og fremtidig forbruk. Beregningen baserer seg på månedlig forbruk og pris, og tar ikke hensyn til når på døgnet strømmen benyttes. Det vil kunne ha stor innvirkning på den endelig strømregningen, presiserer Løbben Hanssen.