Analytiker mener tankmarkedet «er i ferd med å løsne»: – Utsiktene er gode

Etter en tung periode er det lys i enden av tunnelen, tror analytikere.

LYS I ENDEN: Euronav og resten av tankmarkedet kan regne med et lettere 2023, tror Kepler-analytiker.

Tankbransjen har fått en god dose juling på børsen de siste par årene, men nå kan nedturen være over.

Analytikere, investorer og redere har ved gjentatte anledninger spådd en opptur for bransjen, men den helt store gevinsten har uteblitt.

Kraftige kutt i oljeproduksjonen fra Opec+-landene førte til inntektstap for tankrederier. I mai kunne Frontline melde om månedlige tap i millionklassen. Likevel har analytikere lenge spådd at oppturen er rett rundt hjørnet.

Nå har aksjene snudd til det positive, og i skrivende stund har den siste måneden gitt følgende utvikling hos noen av tankselskapene:

Frontline er opp 22 prosent

Euronav er opp 17 prosent

DHT er opp 13 prosent

Okeanis er opp 6 prosent

Låv flåtevekst og fulle verft

– Hvis vi skal se på ratene er det ting som tyder på at det er i ferd med å løsne. Jeg vil si at vi er på vei til noe som mest sannsynlig blir bedre, sier Anders Redigh Karlsen, analytiker i Kepler Chevroux.

– Hvorfor det?

– Du har etterspørsel som er litt på den svake siden. Hvis man tror at man skal tilbake til nivået vi var på før Covid så er det oppside der.

Som med så mye annet fikk tankbransjen en kraftig knekk da transport-oppdragene tørket opp under pandemien.

Karlsen mener motbakkene nå er i ferd med å flate ut for bransjen, og ser flere signaler som tyder på at det nå kan ligge økt lønnsomhet i en ikke altfor fjern horisont.

– Det er sannsynlighet for endring av handelsmønsteret på grunn av krig i Ukraina. Per nå er det lav flåtevekst, og verft som er fulle og har begrenset kapasitet til tankskip, i alle fall i det korte bildet. Med det som bakgrunn, ser det bra ut, sier Karlsen.

Fakta Fakta om skipstypene Suezmax er mindre enn de aller største skipene, og har ofte plass til rundt 150.000 dødvekttonn, et sted rundt 1 million fat olje. Navnet på skipstypen kommer fra at dette skipet er det største som kan seile gjennom Suezkanalen.

Aframax er noe mindre enn dette igjen, og har typisk plass til rundt 100.000 dødvekttonn, et sted rundt 750.000 fat olje. Disse skipene blir vanligvis ikke brukt på de lengste fraktrutene, men på grunn av den lille størrelsen er de mer fleksible og kan betjene flere havner enn de største skipene.

VLCC (Very Large Crude Carrier) er de aller største tankskipene som ofte kan lagre rundt 300.000 dødvekttonn. En tommelfingerregel er at slike skip kan lagre rundt to millioner fat olje. Les mer

Utbyttefest

Tankselskapet DHT har bestemt seg for å gi alt overskudd tilbake til aksjonærene.

DHT kunngjorde i en pressemelding fredag at de vil betale 100 prosent av overskudd i utbytte. Utbetalingene vil begynne i tredje kvartal 2022.

Direktør i selskapet Svein Moxnes Harfjeld, uttaler i pressemeldingen at årsaken til den rause utbytteplanen er en sterk finansiell posisjon og at rederiet ikke har planer om noen store investeringer.

Han peker også på at positive markedsutsikter er an årsak til beslutningen.

Analytiker Karlsen tolker det som et sunnhetstegn.

– Jeg tror at 1: De har tenkt til å høste inntjening. De mener at markedet ser bedre ut. Og 2: De har ikke har store investeringsplaner på kort sikt. Det er nok et signal til aksjonærene om at «vi ønsker å belønne dere». Så får aksjonærene bestemme prisen på aksjen ut i fra det, sier Karlsen.

Tror sanksjoner gir god effekt

Inn i neste år tror han sanksjonene mot Russland vil gi positive utslag for tankmarkedet, som vil nyte godt av at handelsrutene blir lengre.

– Jeg tror det kan få ganske stor innvirkning på etterspørsel. Så er det et spørsmål om den russiske oljen blir eksportert eller ikke. Det vil dessuten være vesentlig lengre distanser for eksport fra Russland enn det som har vært før. Det er positivt, jeg tror utsiktene er gode for neste år, jeg tror det blir et hyggelig marked for rederne.

– Det er ikke første gang dere sier dette, er det nå det endelig løsner?

– Oljemarkedet er det mange som gjetter på, sånn som ting ser ut nå tror jeg det blir bra. Men vi har sett før at vi har tatt feil, på grunn av for eksempel Covid og ting som endrer forutsetningene. Men nå ser det ut som markedet er i ferd med å løsne, og at det vi har trodd skulle skje en stund, nå skal skje, sier Karlsen.