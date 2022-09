Nordic Securities-gründerne dømt

(E24): Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes er funnet skyldig i grovt bedrageri og dømmes til fengsel i tre år og ni måneder, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett.

Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet det fallerte meglerhuset Nordic Securities i 2009.

I en fersk dom fra Oslo tingrett finnes gründerne bak det fallerte meglerhuset Nordic Securities, Erik Egenæs og Endre Tangenes, skyldig i grovt bedrageri samt for brudd på god forretningsskikk, skriver E24.

Aktor la ned påstand om seks års fengsel for de to Nordic-gründerne da saken ble avsluttet i Oslo tingrett i februar i år.

Da hadde rettssaken vart i over tre måneder.

Tangenes og Egenæs sto tiltalt for grovt bedrageri ved å ha påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner.

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år, men i denne saken har Økokrim ment at strafferammen bør forhøyes på grunn av alvorlighetsgraden, ifølge Finansavisen.

I alt fire personer sto tiltalt i den omfattende rettssaken som startet i oktober i fjor. To av disse var kun tiltalt for brudd på god forretningsskikk, og kom med tilståelse 16. desember, mens gründerne også var tiltalt for grovt bedrageri.

Fakta Dette er Nordic Securities-saken Nordic Securities, med Endre Tangenes og Erik Egenæs i spissen, var et meglerhus som solgte aksjer og differansekontrakter (CFD-er).

Meglerhuset ble startet i 2009, mistet konsesjonen i 2017 og ble nedlagt i 2019.

I 2015 begynte Finanstilsynet å se på selskapet, med to stedlige tilsyn i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Tilsynet mente i tillegg at forholdene, «overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer», var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen i 2018.

I 2019 gikk 21 tidligere kunder av Nordic Securities til søksmål mot syv av toppene i selskapet, fordi de følte seg lurt etter å ha kjøpt aksjer de kalte verdiløse. Saken endte med forlik senere samme år.

Økokrim-etterforskningen endte i februar 2021 med tiltale mot Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri, og for disse to og to andre personer for tiltale for brudd på god forretningsskikk.

I desember 2021 tok saken en dramatisk vending da de to sistnevnte erkjente straffskyld for brudd på god forretningsskikk.

Økokrim mener Tangenes og Egenæs har påført 39 investorer tap på nesten 47 millioner kroner. De har begge nektet straffskyld.

Rettssaken startet i Oslo tingrett i midten av oktober 2021, og ble avsluttet 18. februar 2022.

Dom i saken var ventet før sommerferien, men har drøyde frem til i dag. Les mer

Økokrim tok tidligere i år pant i Nordic Securities-gründernes verdier for nærmere 45 millioner kroner for å sikre et forventet erstatningsansvar overfor de skadelidde investorene.

En villaeiendom, en luksus-SUV og en familiehytte er blant eiendelene som siden har hatt Økokrims avtrykk.

Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden representerer Nordic-gründerne Egenæs og Tangenes.

Også Advokatfirmaet Elden, som representerer Nordic-gründerne, har tatt pant i klientenes eiendeler. Dette ble gjort for å sikre advokatfirmaets honorarer, opplyste advokatfirmaet til E24 tidligere i år.

Økokrim mener at Egenæs og Tangenes unnlot å fortelle potensielle investorer om den høye risikoen ved å kjøpe aksjer i The Nordic Group, som var morselskapet til Nordic Securities.

De mener også at gründerne ikke ga flere vesentlige opplysninger da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i The Nordic Group, har E24 tidligere omtalt.

Advokat Anders Brosveet, som representerer Tangenes og Egenæs, sa til E24 da rettssaken startet at Økokrim ikke «konkretiserer hvilke faktiske uriktige opplysninger som har vært utslagsgivende for disse kjøpene».

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim.

– Det at aksjehandler i unoterte papirer i ettertid viste seg å ikke være lukrativt er noe annet enn bedrageri, sa han da.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim har tidligere påpekt at saken handler om at den informasjonen som ble gitt, ikke ga en dekkende beskrivelse av den reelle situasjonen i selskapet.

– Det springende punkt i denne delen av tiltalen er at tiltalte unnlot å gi info som de fornærmede var berettiget å få, sa Stanghelle da saken gikk for retten.