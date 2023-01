Vil ha flere kraftprodusenter på banen: – Vi har bare én plan

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) setter siste spiker i kisten for strømstøtte til næringslivet. Samtidig fyrer han løs mot kraftprodusentene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kallet inn til pressetreff tirsdag morgen.

– Nå er jeg kontant på at det ikke er aktuelt med andre strømtiltak til næringslivet. Vi kommer ikke til å gjøre det, sier Vestre.

Tirsdag morgen kallet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) pressen inn til sitt kontor, for å snakke om situasjonen for norsk næringsliv.

Der gjentar han det han sa i et lengre intervju med E24/VG i forrige uke, at de ikke kommer noen andre strømtiltak til bedriftene enn det omdiskuterte fastprisregimet de så langt har lagt på bordet.

– Vi har bare én plan, det skal veldig mye til for å revurdere den planen, sier Vestre.

Han innrømmer at det både er upopulært – noe meningsmålingene tydelig har signalisert – og vil bli krevende å stå i.

– Den medisinen vi nå foreskriver er riktig

Årsaken til at han så tydelig har konkludert om at det ikke kommer mer, er følgende:

– Det er fordi fastprismarkedet begynner å virke, sier Vestre.

På spørsmål om hvor viktig det er for næringsministeren å få bedriftene til å miste håpet om at det vil komme andre tiltak, svarer han slik:

– De kan beholde håpet om at vi ikke gjør noen viktigere jobb enn å trygge arbeidsplassene og at vi vet hva vi gjør. Den medisinen vi nå foreskriver er riktig for norsk økonomi. Dette er det beste svaret for å holde orden på finansene, sier Vestre.

Retter pekefingeren mot kraftprodusentene

Flere ganger i løpet av pressetreffet sier Vestre at han både er overrasket og skuffet over at ikke flere kraftprodusenter har kastet seg inn i konkurransen i regjeringens nye fastprismarked.

– Det er en eller to håndfuller som har kommet på banen. Hvor er alle de andre som skulle bidra til denne dugnaden, spør Vestre.

Han mener regjeringen justerte fastprisregimet «til punkt og prikke slik kraftprodusentene ønsket seg», etter at ordningen var på høring i høst.

Derfor mener Vestre det er vesentlig at flere aktører melder seg på for å opprettholde legitimiteten til kraftsystemet.

– Kraftprodusentene og strømselskapene er jo opptatt av å opprettholde dagens kraftsystem, men de ser jo at oppslutningen til systemet i befolkningen og også langt inne i styringspartiene er under sterkt press, sier Vestre.

Næringsministeren antyder at større strukturelle endringer, som kan utfordre dagens system kan presse seg frem.

– Derfor mener jeg at kraftprodusentene og strømselskapene må kjenne sin besøkelsestid og se at her lager vi nå en markedsplass i tråd med det systemet vi har, men som vil løse mange av de problemene vi opplever, sier Vestre.

– Ikke skattebetalernes ansvar

Vestre retter også pekefingeren mot bedriftene.

– Jeg er opptatt av at bedrifter skal drilles for egen regning og risiko. Priser går opp og ned, og det er det ikke skattebetalernes ansvar å kompensere for det eller være noen forsikringsgiver for det, sier Vestre.

Om skattebetalerne og staten i større grad skal avlaste risiko, mener Vestre at norske bedrifter vil bli dårligere på å tjene penger.

– Den ideelle lange fastprisavtalen finnes ikke

E24 har spurt bransjeorganisasjonen Fornybar Norge om de kan svare Vestre på hvor alle kraftprodusentene blir av.

– En del produsenter har rett og slett ikke mer å selge i fastprismarkedet, sier direktør for produksjon og marked, Toini Løvseth.

Det er rett og slett fordi de for eksempel allerede har lovet bort store volum med strøm til andre, og at risikoen ved å love bort enda mer til en fast pris i mange år, blir for høy.

Alt håp er likevel ikke ute for at flere kommer på banen, sier Løvseth.

Hun forklarer at hennes medlemsbedrifter nå jobber med å få på plass flere ulike typer avtaler som er bedre tilpasset det norske bedrifter etterspør.

– Men det er en del ting næringsministeren også må ta med i betraktningen når han retter skytset denne veien, sier Løvseth.

Direktør produksjon og marked i Fornybar Norge, Toini Løvseth.

Mens kraftprodusentene jobber med å utvikle gode fastprisavtaler, oppfordrer bransjeorganisasjonen Vestre om å høre på bedriftenes oppfordring om å forlenge strømstøtten.

– Den ideelle lange fastprisavtalen, den som passer til alle og får alle som bør gjennom denne krisen, den finnes ikke, sier Løvseth.