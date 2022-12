Omdømmekollaps for Tibber

På Bytt.no har Tibber gått fra å være det best likte strømselskapet til å være rangert som nummer 104 av 110.

I HARDT VÆR: Tibber har gått fra å være en kundefavoritt til å få slakt i brukeromtaler. Her ved Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

Kritikken har haglet mot Tibber etter at selskapet varslet krisegrep.

De siste dagene har det resultert i et massivt antall negative brukeranmeldelser på sammenligningssiden Bytt.no.

Der klager kundene først og fremst på forskuddsfaktureringen som Tibber har innført, og hvordan selskapet har kommunisert dette til kundene.

Kontrasten er stor til fjoråret, da Bytt.no kåret Tibber til kundefavoritt i strømkategorien. Selskapet hadde 221 verifiserte omtaler for året, med en snittscore på 4,6 av 5.

Ett år senere er Tibbers snittscore på 2,5.

Bytt.no-sjef Daniel August Fritzman opplyser at i perioden etter at Tibber varslet forskuddsfakturering, har det blitt lagt inn 237 omtaler med et snitt på 1,8.

Den tidligere favoritten er nå rangert som nummer 104 av 110 strømselskaper på siden.

– Vi har aldri sett lignende omdømmefall på så kort tid, kommenterer Fritzman.

Hvorfor endret Tibber modell? De hadde ikke noe valg om de skulle fortsette å ha lave priser, ifølge Tibber-sjef Edgeir Aksnes. Tibber legger normalt ut for strømmen i opptil 45 dager før de får pengene fra kunden. Dette er milliardbeløp som Tibber må låne. Med høyere renter og dyrere strøm har kostnadene ved å handle inn strøm også økt mye, ifølge Tibber. Ved å fakturere for kundenes estimerte forbruk en halv måned frem i tid, vil Tibber sitte færre dager med et lån de må betale rente på.

– Tillit er alltid skjørt

Kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel i Tibber synes det er leit å se at deres posisjon blant kundene er svekket.

Han forteller at det viktigste Tibber nå kan gjøre, er å sørge for at kunder får den informasjonen de trenger, slik at de forstår hvilke endringer Tibber har gjort og hvordan det påvirker dem.

Tibbers kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel.

– Samtidig stiller det bare strengere krav til hva vi må gjøre for å fortsette å bevise at vi leverer produkter og tjenester som gjør det mulig for kundene å bruke mindre strøm.

– Synes dere omdømmefallet er urettferdig?

– Vi forstår at kundene våre har reagert. Tillit er alltid skjørt og skal håndteres varsomt, og først og fremst opplever vi at alle hos Tibber nå ønsker å bygge opp denne tilliten hos kundene igjen.

Prioriterer lavt påslag

Tibber-gründer og toppsjef Edgeir Aksnes gjestet God Morgen Norge på TV 2 denne uka.

Der forklarte han at Tibber vurderte forskuddsfakturering opp mot å øke påslaget med noen øre per kilowattime.

– Var det en tabbe ikke å tilby dette, tenker dere nå?

– Basert på undersøkelser blant kundene falt valget på å holde så lav strømpris som mulig, som også har vært et svært viktig prinsipp for Tibber. I stedet for å øke påslaget på strømmen innførte vi en ordning hvor kundene betaler for strømmen frem til og med forfallsdato, sier Haaversen-Westhassel.

– Har dere undervurdert hvor lite kundene synes å like grepet med forhåndsfakturering?

– Vi gjorde dette valget basert på undersøkelser blant kundene. Nå fokuserer vi på å ta vare på alle kundene våre etter beste evne.

Trafikkhopp

Tibber ønsker ikke å oppgi hvor mange kunder som har forlatt dem den siste tiden.

Fritzman i Bytt.no forteller at de ser «tydelige signaler» på at Tibber-kundene har fått nok, og at de nå forlater selskapet i stor skala.

Daniel August Fritzman, daglig leder i Bytt.no

Alle som legger inn omtaler på nettsiden, blir også bedt om å svare på om de vurderer å bytte selskap.

Fra 1. januar 2019 til 30. september i år svarte 71 prosent av de som ga Tibber omtale «nei».

I perioden etter har 10 prosent svart det samme. 56 prosent har svart at de allerede har byttet, mens 33 prosent har svart «ja» på at de vurderer det.

Hvor mange som faktisk har byttet, er det kun Elhub og Tibber selv som vet, påpeker Fritzman.

Schibsted er medeier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.