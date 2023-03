Storbankene falt tungt på Wall Street - tek-aksjer trakk opp

Bankene slet tungt på Wall Street mandag kveld. Samtidig steg flere tek-kjemper i kjølvannet av lavere renter.

Slik stengte Wall Street mandag kveld norsk tid:

S&P falt 0,15 prosent

Dow Jones endte ned 0,26 prosent

Nasdaq Composite endte opp 0,45 prosent

PS! Wall Street åpner 14.30 og stenger 21.00, norsk tid, denne og neste uke. Dette er fordi USA gikk over til sommertid i helgen, to uker før Norge gjør det samme.

Klokken 21.00 handles et fat nordsjøolje (brent spot) for 80,36 dollar. Det er en nedgang på 2,81 prosent siden midnatt. Oljeprisen har hentet seg noe inn igjen etter at den falt 5 prosent tidligere på dagen.

Vil ha sterkere regulering av bankene

I en tale mandag sa USAs president Joe Biden at han vil stramme inn politikken overfor bankene.

Presidenten sier han vil be om at reguleringen styrkes.

– Ingen tap skal påføres skattebetalerne, sa han.

Biden sier at amerikanere må ha tro på at banksystemet er trygt. Han gjentar dermed beskjeden fra den amerikanske sentralbanken.

– Alle kunder som har innskudd i bankene som har gått over ende, kan være trygge på at de har tilgang til midlene sine.

VIL SKJERME SKATTEBETALERNE: USAs president Joe Biden understreker at skattebetalerne ikke skal lide som følger av det som skjer med det amerikanske banksystemet.

Bankaksjer faller

På Wall Street falt en rekke bankaksjer tungt fra start i kjølvannet av SVB-kollapsen. Like etter klokken 19 norsk tid har fallet avtatt noe. Da børsen stengte så det slik ut:

Bank of America er ned 5,81 prosent

JP Morgan faller 1,80 prosent

Wells Fargo faller 7,13 prosent

Goldman Sachs er ned 3,71 prosent

First Republic Bank faller 61,84 prosent

Kapitalforvalter i Globalt Investment, Keith Buchanan, forklarer bevegelsene i markedet på denne måten:

– Det er mye bevegelse, og det er derfor vi ser sårbarhet. Det er mange forskjellige scenario som kan utspille seg. Men alt koker ned til hvordan risikoen for smitteeffekten i markedene utvikler seg, sier Buchanan ifølge CNBC.

– Dette er rett og slett en selvtillitskrise. Det er vanskelig å forutsi hvordan dette utvikler seg de neste dagene, sier han videre.

10-åringen stuper

Det er stor usikkerhet i det amerikanske rentemarkedet. Den kortsiktige toårige renten har krysset den amerikanske tiåringen i en såkalt invertert rentekurve. Det er ofte et tegn på at økonomien går mot resesjon.

– De lange rentene stuper ned igjen. Den 10-årige renten på statsobligasjoner statsobligasjoner Rentepapirer utstedt av staten.var på 4,1 prosent tirsdag. Nå er den ned på 3,48, sier Anders Johansen i Danske Bank.

– Indeksene stiger litt igjen, føler amerikanske investorer seg trygge på at bankuroen ikke vil spre seg ytterliggere?

– Jeg tror at er alt for tidlig å si. Fremover vil vi fortsette å se store svingninger, sier Johansen.

Han forklarer at det i forrige uke var priset inn at Fed vil heve renten med 0,5 prosentpoeng på deres neste rentemøte 22.mars. Nå tror markedet på en heving på 0,25 prosentpoeng.

– Det er ikke noe unormalt i det i denne situasjonen fordi det er så mye usikkerhet, sier sjefsstrategen om svingningene.

Siden fredag har den amerikanske toårsrenten falt fra 4,58 prosent til 4,08 prosent. Ifølge Bloomberg ligger toårsrenten an til sin bratteste nedgang siden 1987.

Samtidig stiger flere teknologikjemper mandag kveld. Apple klatrer 1,33 prosent, samtidig som Microsoft endte opp 2,14.

Teknologiselskaper og andre vekstselskaper er særlig følsomme for endringer i markedsrentene. Når renter faller vil ofte slike selskaper stige på børs da lånekostnadene faller. Skulle rentene derimot stige faller ofte slike aksjer på grunn av at lånekostnadene stiger.

Amerikansk bankgrep

Amerikanske myndigheter tok søndag flere grep i forbindelse med den dramatiske banksituasjonen i landet.

Rentemarkedene har også reagert på banksituasjonen, og forventningene har falt tilbake. Mens storbanken Goldman Sachs nå tror det blir rentepause fra USAs sentralbank neste uke, har markedet «kun» priset inn en heving på 0,25 prosentpoeng.

Amerikanske myndigheter besluttet sent søndag kveld at den New York-baserte banken Signature Bank stenges. Samtidig varslet myndighetene at alle kunder av banken, og av den allerede nedstengte Silicon Valley Bank, skal få tilgang på midlene sine. Det gjelder selv om innskuddene overstiger sikringsfondet FDICs FDICs Amerikansk føderalt sikringsfondopprinnelige grense på 250.000 dollar.

– I dag tar vi avgjørende grep for å sikre den amerikanske økonomien ved å forsterke publikums tillit til vårt banksystem, uttalte finansminister Janet Yellen, Fed-sjef Jerome Powell og FDIC-topp Martin J. Gruenberg i en felles uttalelse.

Tror ikke på bankkrise

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea tror markedet påvirkes av nettopp tiltakene som er blitt annonsert.

– Det kan hende markedet tenker «Jasså, de går så hardt til verks, kanskje de vet noe vi ikke vet?».

Seniorstrateg i Nordea Joachim Bernhardsen.

Han tror likevel ikke situasjonen vil føre til en større bankkrise som vil påvirke markedet negativt fremover.

– Men det man frykter at det oppstår en mistillitskrise. Mistillit har veltet banker før, selv om de fundamentale forholdene har vært gode. Jeg tror det er det myndighetene vil unngå med at de nå for eksempel låner ut penger gunstig i et år, så de slipper å selge verdipapirer med tap.

Fremover vil både inflasjonstall og Fed-møtet være avgjørende for markedsutslag.

– Det prises fortsatt inn sannsynlighet for renteøkning, men det prises også inn en viss sannsynlighet for at de ikke gjør noe som helst, sier Bernhardsen.