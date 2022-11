SAS og kabinansatte enige – juletrafikken sikret

Den frivillige meglingen mellom SAS-ledelsen og de kabinansatte endte med enighet. Dermed vil juletrafikken gå etter planen i år.

Den frivillige meglingen mellom SAS-ledelsen og de kabinansatte endte med enighet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-André Lorentsen

SAS og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening (NKF) og SAS Norge Kabinforening (SNK), ble tirsdag enige om en ny tariffavtale og har signert en kollektivavtale som varer frem til 31. mars 2024.

Avtalen innebærer en lønnsøkning på 3,7 prosent for alle kabinansatte fra nyttår.

– Det har vært helt uaktuelt for oss å gå ned i lønn. Vi har fått på plass en avtale og sikret våre medlemmer et moderat lønnsløft som er i takt med resten av samfunnet, sier leder Bjarte Stedje i Norsk kabinforening.

Han forteller at forhandlingene har vært svært krevende.

– SAS møtte til meglingen med krav om lengre arbeidsdager, lengre arbeidsperioder og dårligere forutsigbarhet.

De kabinansatte i SAS var klar til å ta ut rundt 500 medlemmer i streik om partene ikke ble enige, men enigheten gjør at SAS unngår konflikt rett før en travel julehøytid.

Godt fornøyd

Nestleder i Parat-tilsluttede SAS Norge kabinforening, Eli Prestårhus, sier ansatte får et oppgjør på linje med frontfaget i år og neste år. Hun legger til at de kabinansatte har for lav lønn, men hun er fornøyd med resultatet.

– Med det utgangspunktet vår arbeidsgiver hadde i dette oppgjøret, der det skulle spares flere hundre millioner, har vi grunn til å være godt fornøyd med resultatet som nå er oppnådd, sier hun.

Forbundsleder Elin Roverudseter i Kabinansattes forbund takker riksmegler Mats Ruland for stødig bistand i meglingene de siste par ukene.

– Vi er fornøyd med at medlemmene får et lønnstillegg, fra nyttår og i forbindelse med mellomoppgjøret til våren, sier hun.

Viktig for SAS

Forhandlingsleder Svein Henriksen i SAS sier avtalen er viktig for selskapet. Han sier at to år med pandemi og et endret marked for flyreiser gjør at SAS nå står i en historisk krevende situasjon.

– Vi vil nå fortsette arbeidet med restruktureringsplanen for SAS og sikre at vi får levert på den i sin helhet. Og ikke minst sørge for våre reisende og den viktige juletrafikken som nå står for døren, sier forhandlingsleder Svein Henriksen i SAS.

Selskapet fremholder at om restruktureringsplanen skal lykkes, må alle parter bidra, både eksterne og interne.