Salmar varsler permittering av 851 ansatte

Selskapet sier det i hovedsak skyldes at regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

Varslene om permittering er sendt mandag til ansatte ved selskapets prosesseringsanlegg på Frøya og Senja.

I en melding skriver selskapet at regjeringens forslag innebærer en tredobling av skatten på produksjon av laks i Norge, hvis det blir vedtatt.

Grunnrenteskatt på havbruk I slutten av september meldte regjeringen at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Ekstraskatt på oppdrett ble utredet tilbake i 2019 , og utvalget som så på det den gang foreslo å innføre grunnrenteskatt. Det ble ikke innført da.

«Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje», skriver Salmar.

Salmar skriver at dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris.

«Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter. Det vil imidlertid være rom for noe aktivitet i bearbeiding også etter årsskiftet hovedsakelig på grunn av kontrakter inngått før regjeringen fremmet sitt skatteforslag 28.9.2022», skriver Salmar.

696 av de som blir berørt av varslet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene.

Resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på Innovamar på Frøya og dette skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene.

Salmar har 1.900 ansatte, ifølge egne nettsider.

Salmar Oppdrettskonsern basert på Frøya i Trøndelag

Hadde i fjor driftsinntekter på over 15 milliarder kroner og et resultat før skatt på knappe 3,4 milliarder kroner

Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved på Frøya i Trøndelag, på Senja i Troms og Finnmark fylke og på Aukra i Møre og Romsdal

I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet Salmar Aker Ocean. Videre eier Salmar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.

– Dypt beklagelig

«Salmar finner den gjeldende situasjonen dypt beklagelig», skriver selskapet.

Selskapet skriver at de i tiden fremover vil gjøre sitt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte.

Slike tiltak kan eksempelvis være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis beskjeftigelse ved andre avdelinger i selskapet. Det vil derfor ikke være 851 av Salmars ansatte som blir permittert samtidig.

«Salmar vil i tiden fremover gjøre sitt ytterste for at de som nå mottar dette varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet», skriver selskapet i meldingen.

De varslede permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023.

Permitteringsvarslene omfatter 748 ansatte ved Innovamar på Frøya, og 103 ansatte ved Innovanor på Senja.

Frøya hadde 5.330 innbyggere per årets andre kvartal. Senja hadde 14.799 innbyggere i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrå.