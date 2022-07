Equinor-feltet Sleipner stengt ned etter gasslekkasje

Tekniske utfordringer har ført til full nedstengning av Sleipnerfeltet.

Mandag klokken 08.20 mottok Gassco melding om tekniske problemer på Sleipnerfeltet, skriver Gassco i en melding. Selskapet driver med transport av gass fra norsk sokkel.

Det er Equinor som er feltoperatør og dermed håndterer hendelsen offshore. Sleipner er et knutepunkt i transportsystemet for gass, hendelsen får konsekvenser for gasstrømmen fra prosesseringsanlegget Nyhamna og mottaksterminalene Eastington og Zeebrugge.

Det var snakk om en liten gasslekkasje, opplyser pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor overfor E24.

– Meldingen gjorde at vi stengte ned og trykkavlastet anlegget. Det ble raskt avklart og ingen ble skadet. I forbindelse med oppkjøringen av anlegget, med trykkoppkjøring og igangsetting, fikk vi en ny lekkasje i systemet, sier Eidsvold.

Også denne hendelsen, som fant sted sent mandag kveld, ble raskt avklart, og ingen ble skadet, forteller han.

Pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

– Det vi gjør nå er å arbeide med å gjenoppta normal drift på en sikker måte.

Produksjonen på feltet er fortsatt nedstengt, opplyser Eidsvold. Han ønsker ikke å anslå når feltet kan være i drift igjen.

– Nå jobber vi med å få opp normal drift. Folkene er om bord, og beredskapshendelsene ble raskt avklart, så det er normal aktivitet der.