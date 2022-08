Swedbank: – De fleste sentralbanker er i panikkmodus

Swedbank forventer dobbel renteheving i både august og september og skriver at «50 er det nye 25», i en analyse før neste ukes rentemøte i Norges Bank.

Kjetil Martinsen i Swedbank spår dobbel renteheving den kommende uken.

– Vi er i en periode hvor det er veldig vanskelig å spå noe som helst, både hvordan utviklingen blir og hvordan sentralbanken vil reagere, sier Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen til E24.

Torsdag presenterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache Norges Banks rentebeslutning.

Rentehevinger på 0,5 prosentpoeng, 50 basispunkter, har ikke vært hverdagskost i Norge. I juni hevet Norges Bank renten fra 0,75 prosent til 1,25 prosent, som var første gang på 20 år vi fikk en renteheving på 0,5 prosentpoeng.

«50 er det nye 25»

Før rentemøtet skriver Swedbank at «50 er det nye 25». Bankens makroøkonomer skriver i rapporten at de forventer rentehevinger på 50 basispunkter, 0,5 prosentpoeng, i både august og september. Deretter venter de hevinger på 0,25 prosentpoeng i november og desember.

– Det er på grunn av sommerens utvikling. NAV-tallene har vist at ledigheten er lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn, så det peker på sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Det betyr igjen at lønningene kan stige, og at prispresset kan opprettholdes, sier Martinsen.

Ved forrige rentemøte i juni varslet Norges Bank at renten skulle settes videre opp med 0,25 prosentpoeng i august. I prognosen for styringsrenten forventet Norges Bank at renten heves opp mot 3 prosent frem mot neste sommer.

Tvunget til å handle kraftigere

I rapporten skriver Swedbank at Norges Bank var blant de første vestlige sentralbankene som hevet renten i fjor høst. De omtaler det som en gradvis tilnærming etter at økonomien stabiliserte seg raskt etter pandemien.

Banken mener imidlertid at Norges Bank de siste månedene har havnet bak kurven når det gjelder innstramming av pengepolitikken. Lav arbeidsledighet og høy kjerneinflasjon gjør at Norges Bank er tvunget til å handle kraftigere, ifølge Martinsen.

– Norges Bank står mellom å slå litt hardere ned nå, eller å ta risikoen for at inflasjonsproblemene blir enda større over tid. Da er enklere for Norges Bank med dobbel renteheving, selv om de varslet 25 basispunkter forrige møte, sier Martinsen.

– Ingen enkel oppskrift

– Vi har gått over i en fase hvor de fleste sentralbanker er i panikkmodus, hvor de vurderer hvordan de skal få ned inflasjonen uten å kvele økonomien. Det er ikke en enkel oppskrift på det problemet.

Ifølge Martinsen kan det være nødvendig å sende økonomien inn i en resesjon, for å få kontroll på prisveksten.

– Da får man ned inflasjonen ved å svekke arbeidsmarkedet og lønnsveksten. Men det er jo ikke noe man ønsker. En såkalt myk landing krever en presisjon i de politiske virkemidlene som er tilnærmet umulig, sier han.

