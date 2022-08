Ekspert: Norge vil kunne kjøpe strøm i vinter – men det blir dyrt

Selv om det er energikrise i Europa, vil Norge få tilgang på strøm i vinter ved behov. Men det kan komme til å koste skjorta.

– Det vil være tilgjengelig strøm å importere fra Europa, men til en høy pris, sier forsker Matthew Campbell til NTB.

Det sier analytiker Matthew Campbell, som forsker på det europeiske kraftmarkedet i det globale energiforsknings og -konsulentselskapet Wood Mackenzie.

Han påpeker at det i tillegg til høye gasspriser er en rekke andre faktorer som vil dra opp strømprisen i vinter.

– Mongstad påvirker situasjonen

Høye kullpriser, lav fyllingsgrad i vannkraftverkenes magasiner, lav vannstand i elver i Tyskland som påvirker kulleveransene og redusert kapasitet i Frankrikes aldrende atomkraftverk.

Campbell sier at stengningen av gasskraftverket på Mongstad – som nå er utsatt til Statnett har kommet med sin utredning – ville ha påvirket strømprisen i Europa ytterligere.

Det er særlig det franske markedet som vil dra opp prisene, sier han. Strømmen som produseres i det franske, tyske og nederlandske markedet, vil trenges i Frankrike.

– Frankrike ser ut til å ha de knappeste marginene av alle i vinter og er ventet å dra betydelige volum fra de tre markedene, sier Campbell.

Frykter en kald vinter

Gassleveransene i Nord Stream-rørledningen fra Russland til Tyskland er nå på et nivå på rundt 20 prosent av kapasiteten. Campbells kollega Penny Lake, som forsker på det europeiske gassmarkedet, sier at dersom det holder seg der, vil Europa kunne fylle lagrene med 75–80 prosent av kapasiteten til vinteren.

– Med normale værforhold burde Europa klare å komme seg gjennom sesongen og ha rundt 20 prosent av lagrene igjen i slutten av mars. Det er et veldig lavt nivå, men fortsatt et nivå som kan gjøre at vi unngår forsyningsproblemer, sier Lake.

– En kald vinter i Europa og Asia vil forverre dette, sier Lake.

Hun anslår at en kald vinter vil kunne medføre forsyningsbegrensninger på opp mot 17 prosent av behovet denne vinteren.

– Hvis den russiske gasstrømmen stopper helt opp, vil ikke Europa bare risikere å gå inn i vinteren med gasslagre på det laveste nivået noensinne, men risikere at lagrene tømmes før vinteren er over, sier hun.

Priser på rekordnivå

Hun sier at det er stor usikkerhet rundt de russiske leveransene framover. Totalt var den russiske leveransen forrige uke på rundt 70 prosent av nivået på samme tid i fjor.

– Nye brudd på leveransene er ventet når Russland forsøker å øke sitt politiske og økonomiske press på Europa før vinteren. Men noen leveranser vil trolig fortsette ettersom Russland vil opprettholde inntektsstrømmen, sier hun.

De lave gassleveransene via Nord Stream-ledningen gjør at gassprisen fortsatt er høy. Prisene er fortsatt oppe på et av de høyeste nivåene siden mars, i starten av Russlands krig i Europa.

– Europeiske gasspriser nærmer seg rekordnivåene. Hvis Russland stenger leveransene helt, noe som ikke kan utelukkes, vil prisene stige ytterligere til værs, sier analytiker Karolina Siemieniuk i Rystad Energy.

Hun sier at alvorlig gassmangel i Tyskland, som var en av Russlands største gasskunder før krigen, vil påvirke hele Europa.