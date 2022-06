Kraftig prishopp på gass i Europa

Prisen på gass i Europa hoppet med over 20 prosent torsdag, etter lavere volumer fra Russland. – Det er bare å stålsette seg, sier analytiker.

Dette bildet fra kompressorstasjonen Portovaya i 2011 viser Russlands daværende statsminister Vladimir Putin sammen med daværende Gazprom-sjef Alexei Miller (t.h.) og Tysklands tidligere leder Gerhard Schröder.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

De siste dagene har det vært nye problemer med gassleveransene fra Russland, som tidligere har stengt leveransene til en rekke europeiske land.

Samtidig er det også utfordringer i markedet for flytende naturgass (LNG) som leveres med skip. Et sentralt amerikansk eksportanlegg, Freeport LNG, må trolig holde stengt i flere måneder etter en eksplosjon.

Torsdag steg gassprisen for leveranse om én måned på det meste med mer enn 25 prosent, målt ved nederlandske TTF.

Prisen startet dagen på 118 euro per megawattime, men var på det meste oppe i 148 euro per megawattime, ifølge Infront.

Det tilsvarer om lag 17 kroner per kubikkmeter (gitt at én megawattime tilsvarer 90 kubikkmeter gass). I revidert nasjonalbudsjett har den norske regjeringen lagt til grunn en snittpris på gass på 7,60 kroner per kubikkmeter i år.

Etter hvert avtok TTF-prisen noe til 145 euro per megawattime, som er en oppgang på 22 prosent for dagen.

– Ekstreme svingninger

– Nå er TTF-prisen opp 86 prosent bare den siste uken. Dette er ekstreme svingninger, sier råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB til E24.

– Det er bare å stålsette seg for et svært volatilt marked fremover. Det er mulig å bygge ut alternativer, men det tar tid, så dette er en vedvarende situasjon i de neste årene, sier han.

Råvareanalytikeren forklarer oppgangen med begrensede volumer fra russiske Gazprom til Europa, som kommer i tillegg til utfallet av Freeport-anlegget.

– Nå har vi fått en reduksjon av tilbud fra Freeport i USA, som det hare tatt litt tid for markedet å ta inn over seg. Det er én bit av dette. En annen bit er reduserte volumer i gassrøret North Stream 1, sier han.

Ifølge Bloomberg vil den russiske gassprodusenten Gazprom torsdag bare levere 65 prosent av gassvolumene det har lovet til det italienske selskapet Eni.

Gazprom skal ha opplyst at leveransene er mindre på grunn av problemer med kompressoranlegget Portovaya. Bare tre av åtte turbiner på anlegget skal være i drift, skrev Upstream tidligere denne uken.

– Power play

Siemens har ifølge Reuters opplyst at en av turbinene fra North Stream-anlegget er til reparasjon i Canada, men at den ikke kan leveres tilbake til Gazprom før det er avklart om det er mulig innenfor sanksjonene mot Russland.

– Vi ser dette som et power play fra Putin, som bruker dette for all det er verdt til å holde tilbake gass. Lagrene i Europa er blitt bygget opp såpass raskt og til et såpass komfortabelt volum at Gazprom virker å ta affære for å sørge for at Europa ikke får situasjonen under kontroll, sier Hvalbye.

– Det er et svært usikkert marked og fare for et krevende fjerde kvartal i Europa. Gassprisen setter også tonen for strømprisen. Det er en betydelig risiko for høye energipriser til vinteren, sier han.

Strømprisen i Norge stiger

Gassprisene i Europa har i vinter smittet over også til norske strømpriser. Prisen på strøm her hjemme stiger fredag, spesielt på Sørlandet.

Strømprisen i Kristiansand stiger til 2,17 kroner kilowattimen fredag, opp fra 1,92 kroner i dag.

Strømprisen i Oslo stiger til 1,75 kroner kilowattimen, fra 1,68 kroner kilowattimen dagen før. Disse prisene er innkjøpspris, og på strømregningen kommer nettleie og avgifter i tillegg.