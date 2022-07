Steinras stenger riksvei 13 i Hardanger

Et steinras har gått på riksvei 13 mellom Odda og Hardangerbrua. Fare for nye ras gjør at den trafikkerte veien dermed er stengt frem til onsdag.

Riksvei 13 mellom Tyssedal og Stana er stengt etter at det gikk et mindre skred mandag. På grunn av fare for nye skred, er veien stengt i første omgang frem til onsdag. Foto: Steinar Fresvik, Statens vegvesen / NTB

NTB

– Veien blir stengt til onsdag når nedbøren skal gi seg, opplyser Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Tre steiner skal ha kommet ned i veibanen, og den største skal ha vært på rundt 25 kilo, skriver Hardanger Folkeblad. Et ras på samme sted stengte også veien tirsdag i forrige uke, ifølge avisen.

– Raset skjedde på samme sted som det gikk skred tirsdag i forrige uke. Statens vegvesen konstaterte at det var mer stein som kunne løsne i fjellsiden, men at situasjonen var stabil frem til det kom mer nedbør. Veien har derfor vært åpen for fri ferdsel siden tirsdag kveld, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Økt rasfare

På grunn av økt rasfare opprettet Vegvesenet en observasjonspost på stedet søndag. Herfra ble det varslet om et mindre ras like før klokken 14 mandag.

– Fordi det er ventet mye nedbør de neste dagene, har rasfaren i området økt. Vi vurderer at det ikke er forsvarlig å holde veien åpen før denne nedbørsperioden er over, sier byggeleder Rolf Anders T. Svensson i Statens vegvesen.

Det er nå ingen sikring på veien etter at raset forrige i uke tok med seg fanggjerdet.

– Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering onsdag, men det vil uansett ikke være aktuelt å åpne veien tidligere.

Omkjøring

Sammen med kollektivselskapet Skyss sørger Ullensvang kommune for at arbeidsreisende får båtskyss mens veistrekningen er stengt.

For langveisfarende er det omkjøring, blant annet via fylkesvei 550 og fergesambandet Jondal – Tørvikbygd.

– Vi har bedt geolog bistå oss og vurdere situasjonen og videre tiltak. Vi kommer blant annet til å skilte stenging langs veien, blant annet i Kinsarvik, og vi vil oppfordre folk til å følge de anbefalingene som blir gitt lang veien, sier Svensson til avisen.