Hotellprisene stiger

Hotellbransjen tjener penger igjen etter pandemien, men fremdeles er det kun tre av 13 norske byer som har flere gjester i år enn i 2019.

Hotellene har færre gjester første halvdel i år sammenlignet med før pandemien, men tjener likevel penger fordi de har satt opp prisene. Dette bildet er fra Scandic Lerkendal hotell i Trondheim.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Inntektene per disponible rom kalles i bransjen for revpar. Av 13 norske storbyer har åtte byer høyere nivå på revpar i første halvår i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, viser tall fra Benchmarking Alliance.

– Det sentrale måltallet «Losjiomsetning per disponible rom» (RevPAR) er for første halvår opp 4,1 prosent samlet for de norske hotellene som rapporterer inn tall til Benchmarking Alliance, i forhold til i første halvår 2019. Det er opp 152 prosent fra første halvår i fjor, står det i rapporten.

Økningene i inntektene i år skyldes derimot ikke at hotellene har flere booket rom nå, enn før pandemien. Med unntak av Kristiansand og Stavanger, har antallet fulle hotellrom gått ned i flere byer: Oslo, på Gardermoen, i Bergen og i Trondheim.

– I hele det norske utvalget med til sammen 61.000 rom er rombelegget ned fra 58,4 prosent i første halvår 2019 til 52,1 prosent i første halvår i år, står det i rapporten.

Økningen i inntektene i hotellbransjen skyldes at hotellene har økt prisene.

Samtlige 13 storbyer har vekst i romprisene fra første halvår i fjor, og 12 av 13 har prisvekst fra første halvår 2019. Det er til dels kraftig prisvekst, nominelt, viser tallene fra Benchmarking Alliance som er bearbeidet av hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Hotellene i Oslo har en prisvekst på hotellrom på 16,6 prosent fra første halvår 2019 og hele 60,8 prosent fra første halvår i fjor. Rombelegget i Oslo er derimot 17,4 prosent lavere enn i første halvår 2019.