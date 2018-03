Hos det bergenske IT-konsulentselskapet Miles har de verken sjefer eller budsjetter. Og de sjekker minst ti referanser før de ansetter noen.

– Det tar tid å finne varme medarbeidere, sier Tom Georg Olsen, som er konserntjener i Miles-konsernet.

Det er ingen skrivefeil. Olsen er konserntjener.

– Jeg er i hvert fall det alle andre steder enn i Brønnøysund. Der blir jeg nødt til å være administrerende direktør, fordi aksjeloven forlanger det, sier konserntjeneren.

IT-konsulent selskapet med hovedkontor på Møhlenpris skiller seg fra de fleste andre bedrifter i Norge på to områder.

De er mye mer opptatt av å finne riktige ansatte enn flere kunder. Derfor bruker de lang tid, og altså minimum ti referanser på rekrutteringsprosessen.

For å holde på sine håndplukkede medarbeidere, er alle som ville hatt sjeftitler i andre bedrifter gjort om til tjenere hos Miles.

Rekordår i fjor

Mange vil kalle dette naive floskler og trekke på skuldrene av slikt «vås». Men så langt kan selskapet i hvert fall vise til imponerende økonomiske resultater.

I fjor nådde alle selskapene i konsernet rekorder både for omsetning og overskudd. Samlet havnet konsernet på en kvart milliard i omsetning, og et overskudd før skatt på 31,3 millioner kroner i 2017. Helt siden starten i 2005 har selskapet tjent penger.

De litt avvikende måtene å rekruttere og lede på, har vært med Olsen helt fra han sammen med to tidligere kolleger og en venn av dem startet opp selskapet for 13 år siden. Fortsatt er de fire dominerende eiere i selskapet, men etappevis har også de sluppet til andre medarbeidere på eiersiden.

Vil ha de varme

– Det har lenge vært et enormt underskudd på teknologikompetanse her til lands. Da blir kunsten å finne de riktige folkene. For å få det til måtte vi lage en fremragende arbeidsplass, sier Olsen.

– For Miles er de riktige folkene faglig nysgjerrig og interessert. Det er det som driver dem til å bli faglig dyktig. Dernest må de være varme personer som evner å bygge relasjoner til annet enn skjerm og tastatur.

Konserntjeneren minner om at digitalisering ikke bare handler om teknologi, men om store endringer i bedrifter.

– Da er det viktig å ha egenskaper som inngir tillit, slik at man kan bygge relasjoner.

Olsen og de andre tjenernes viktigste jobb er å håndplukke de varme medarbeiderne og holde på dem.

Ble forsket på

Han innrømmer at det sikkert høres naivt ut.

– Men vi har lyktes såpass at NHH ville forske på vår «omvendte» ledelsesmodell. Det gjorde oss nok enda mer bevisst på hva vi holdt på med, og det var da vi endret titlene fra ledere til tjenere, sier Olsen.

– Har dere måttet korrigere denne modellen underveis?

– Både måten vi henter nye medarbeidere på, og hva vi gjør for å holde på dem, er bare blitt mer og mer sementert. Ansatte i kunnskapsbedrifter er høyt utdannet med høy grad av selvstendighet og klokskap. De har forventninger til å bli sett og hørt, og ha et miljø hvor de trives og får utvikle seg. Dette er utfordrende å få til i en bedrift hvor de fleste jobber hos en kunde, sier konserntjeneren.

Fakta: Miles-konsernet IT-konsulentselskap som ble etablert i Bergen i 2005. Konsernet består av holdingselskapet Miles AS, Miles Bergen AS, Miles Oslo AS, Miles Stavanger AS, Miles India Ltd, Miles Africa, Miles Invest og Cubit AS. Totalt har de rundt 190 ansatte. 150 av dem i Norge og 54 av dem i Bergen.

Mange dater

Kate Henriksen, som er daglig tjener for datterbedriften i Bergen, har bilder av alle sine 54 medarbeidere på kontoret sitt. Svært mye av dagene hennes brukes til å date sine kolleger uten hos kundene.

– Ikke for å kontrollere, men for å støtte dem, sier hun.

I tillegg sørger hun for 15 til 20 sosiale arrangementer i året som skal skape trivsel, samhold og felles kultur. Rundt halvparten av arrangementene inkluderer hele familien.

– Nå holder jeg på med et arrangement utelukkende for kjærestene til våre ansatte. De skal møtes på Urdihuset for å mingle, smake og lære å lage spennende småretter, sier Henriksen.

Deler opp i grupper

– Hvordan får dere til dette samholdet når konsernet nå har vokst til over 190 ansatte?

– Vi deler opp arrangementene i grupper på ti og ti, og sier at det er fullt når ti har meldt seg på. Det blir ulike grupper fra gang til gang, noe som er viktig for å unngå klikker, sier daglig tjener i Miles Bergen.

Den lave gjennomtrekken i bedriften tar hun som et tegn på at de har lyktes.

– Vi har hatt en årlig gjennomtrekk på mellom to og fem prosent, mens det vanlige i bransjen er mellom 10 og 15 prosent, sier hun.

Tillit

De to tjenerne i Miles kan også vise til flere kåringer for innovasjon og Great Place to Work.

– Vi deltar imidlertid ikke lenger i Great Place to Work fordi det bygger på anonyme medarbeiderundersøkelser. Det gir oss små muligheter til forbedringer. Selv kjører vi tre åpne undersøkelser i året, sier Olsen.

– Hvor ærlig blir svarene da?

– Det meste av det vi tjenere holder på med er å skape tillit. Da må vi også ha tillit til at våre medarbeidere svarer ærlig. Dessuten er responsen fra oss tjenere enda viktigere enn svarene.

– Hva med lønnsnivået? Hvordan brukes det til rekruttering og til å holde på de gode folkene?

– Vi er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.