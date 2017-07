Sjøhytter i Austevoll koster mest i Hordaland, men prisen er halvparten av de dyreste i landet. Eiendomsmeglere er enige om at man kan få mye hytte for lite penger.

– Det er rett og slett vilt hvor billig sjøhytter kan være i Hordaland, sier eiendomsmegler Daniel Røksund fra Eiendomsmegler Vest.

Han har jobbet på hyttemarkedet i Hordaland i ti år, og har i løpet av sin karriere opplevd flere ganger at hytter ble solgt til en lavere pris enn det han hadde ventet.

– Det er et veldig rart marked, hvor noe er veldig dyrt og andre ting er veldig billig, slår han fast.

Det kan altså være mulig å få mye for lite. Et søk på finn.no den 19. juli viser at Hordaland er det fylket i landet med flest sjøhytter til salgs: 141 mot 139 i Vest-Agder. Flere enn ni av ti av dem koster under fire millioner kroner.

Bare Austevoll på listen

På listen over landets 25 dyreste kommuner for hytte ved sjøen, er kyst- og fjordfylket Hordaland knapt representert. Bare Austevoll, som ligger i havgapet sør for Bergen, har fått plass på pristoppen.

Her kostet en gjennomsnittshytte ved sjøen 2.684.333 kroner sist år. Det er lavt i forhold til resten av landet, og halvparten av hva du må bla opp for en fritidseiendom i skjærgården i Tvedestrand, den dyreste sjøhyttekommunen av alle.

– Sammenlignet med andre områder er hytter ved sjøen rimelige i Hordaland. Øygarden og Sund er ikke med på listen engang, sier Kurt F. Buck, regionsjef for Eiendomsmegler 1 i Hordaland.

Skjermdumper: Finn.no

Sjelden dyrt ved sjøen

Men prisene i Hordaland varierer stort.

En sjøeiendom på 259 kvadratmeter i Øystese skal selges til en forventet pris på ni millioner kroner. Den har både naust og dobbel garasje, og 60 meter strandlinje. I motsatt ende av skalaen får du en fritidsbolig på 50 kvadratmeter på Haus på Osterøy til 590.000 kroner, med fjordutsikt og gode solforhold.

Buck mener markedet for sjøhytter i Hordaland er underutviklet. Standard og kvaliteter er ikke gode nok for de med høy betalingsvillighet.

– Det er litt som hyttemarkedet på fjellet for 10–15 år siden. Hytte på fjellet til fire millioner kroner er i dag helt normalt, men det er en sjeldenhet i skjærgården her på Vestlandet, sier Buck.

Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

– Lite målbart hva som blir dyrt

Eiendomsmegler Røksund opplever at det er lite målbart hva som skal til for å gjøre hytter attraktive for forskjellige mennesker.

– For noen er det viktig at den er skjermet eller at det er høy standard og innlagt vann. Andre synes gjerne ikke at dette er like viktig, forteller han.

Røksund mener også at folk bør sette seg ned og se på kartet hvor de kan få fine eiendommer ekstra billig. Han mener det er enkelt å finne sjøeiendommer til mellom to og tre millioner kroner, dersom man ikke er kresen på standard og er villig til å gjøre litt oppussing selv.

– Fusa og Tysnes eksempler på plasser hvor man kan få mye for pengene, sier han.

Fakta: Alt om hyttemarkedet ved sjøen For en hytte ved sjøen måtte du bla opp 2.426.181 kroner i snitt fra juni 2016 til juni 2017. Det er 8,5 prosent høyere enn for ett år siden. Meglere solgte 2280 sjøhytter i samme periode, og i mai og juni i år ble det omsatt 644 sjøhytter. Tvedestrand er den dyreste hyttekommunen ved sjøen, med snittpris på 5.282.059 kroner. Deretter kommer Nøtterøy (4.978.000) og Søgne (4.844.038). Det ble solgt flest hytter i Kragerø, Hvaler og Larvik. I snitt tok det 91 dager å selge en sjøhytte, ned 14 dager i forhold til samme periode for ett år siden. Fra mai 2016 til juni 2017 ble sjøhyttene solgt for 0,2 prosent over prisantydning. Statistikken omhandler fritidsboliger solgt via megler. Kilde: Eiendom Norge

Rekordomsetning

Fra mai i fjor til juni i år ble det solgt 2280 sjøhytter, opp 1,8 prosent fra året før. Aldri før er det blitt solgt så mange sjøhytter, ifølge Eiendom Norge.

– Våre meglere melder om fremdeles god interesse på hyttevisningene. Tradisjonelle sjøhyttekommuner som Hvaler, Larvik og Kragerø har hatt flest salg, noe som er naturlig når dette også er blant regionene med størst utbud av hytter for salg, sa adm.dir. Christian Vammervold Dreyer, da tallene ble lagt frem.

I Hordaland mener Røksund at det varierer litt fra sommer til sommer hvor mye som selges.

– Når det er fint vær, selges det ofte mer, slår han fast.