Eiendomsmeglere følger med på hvordan styringsrenten påvirker boligmarkedet. Så langt er de ikke bekymret.

Boligprisene i Bergen økte med én prosent i april.

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

April er vanligvis en av månedene med sterkest prisutvikling i boligmarkedet. Når man korrigerer for sesongvariasjoner, har derfor prisene faktisk falt med 0,8 prosent den siste måneden.

Til sammenlikning steg boligprisene med 1,8 prosent i mars i år.

Boligprisene i Bergen er nå én prosent høyere enn i april i fjor.

Selgere bekymret for bompenger

Tor Ramsøy, som er regionleder i Eiendomsmegler Vest, forteller at nye bomstasjoner og økte renter har vært diskusjonstema den siste tiden. Norges Bank har økt styringsrenten fra 0,75 til 1 prosent, og har varslet nye renteøkninger i tett tempo fremover.

Ramsøy har opplevd at selgere ofte er redd for at det skal påvirke hva folk er villige til å betale for en bolig.

– Men det har jeg ikke merket noe til. Det er flere selgere som har vært bekymret for bompengene, men kjøperne har ikke brydd seg, sier han.

Han beskriver markedet som «positivt».

– Konklusjonen min er at det er et godt tidspunkt for å selge bolig nå. Merkelig nok er det også en god tid for å kjøpe. Grunnen er at det er mye til salgs, uten at jeg har opplevd noen galskaps-budrunder – slik man så mye av i 2016.

Den sesongjusterte prisutviklingen i Bergen forrige måned var svakere enn i både Oslo, Trondheim og Stavanger.

I alt ble det lagt ut 659 boliger for salg i Bergen i april. 556 ble solgt. Det er færre enn samme måned i fjor.

Medianprisen for en bolig i Bergen nå er 2,9 millioner kroner.

I snitt lå boliger ute 26 dager før de ble solgt. Dette er raskere enn i resten av landet.

– Mange vil kjøpe

– April måned har vært veldig bra for oss. Vi har solgt like mye i år som i fjor, selv om hele påsken var i april, sier Vibeke Stavenes, daglig leder i eiendomsmeglerfirmaet Proaktiv.

I likhet med Ramsøy, opplever hun at det er mye til salgs, og at det er mange som er interessert i å kjøpe.

– Vi har ikke merket noe til at folk er bekymret for renteøkninger. Det virker som om folk allerede har tatt med i beregningen at renten skal opp, og derfor er det ikke avskrekkende dem sier hun.

Ifølge Stavenes har mange boliger blitt solgt etter første visninger. Bare noen få har måttet ha flere runder.