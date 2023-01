Svakere boligprisfall enn ventet: – Blir mer og mer sikker på at krakket ikke kommer til å skje

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret ser lysere på boligmarkedet i 2023.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Saken oppdateres.

– En mye svakere nedgang enn forventet, sier Macic.

Sjeføkonomen øyner en myk landing i boligprisene i årets siste måned.

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember. Det viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Samtidig med boligpristallene for desember kom også fasiten for fjoråret som helhet. Tallene viser at Boligprisene steg 1,5 prosent i 2022.

– Det betyr at boligmarkedet og etterspørselen fortsatt er ganske stabil, legger hun til.

Sjeføkonomen ser ikke hva som skulle føre til et krakk i boligprisene det kommende året.

– Jeg blir mer og mer sikker på at krakket ikke kommer ikke til å skje, sier hun.

Hun forklarer at den samlede etterspørselen er sterk, og at man også ser det i leiemarkedet.

– Første kvartal vil gi oss sesongjustert fallende priser, men det er ingen dramatikk, sier Macic.

– Positiv overraskelse

Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov sier til E24 at boligpristallene for desmeber er en klart positiv overraskelse.

Han forklarer at man nå ser en klart bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet.

– I høst har det hopet seg opp med usolgte boliger og da må prisene skrus ned.

Hov mener fasen med oppbygning av lager med usolgte boliger er forbi.

Han sier videre at den sterke avslutningen på året viser at boligmarkedet er relativt motstandsdyktig for Norges Banks rentehevinger.

– Det gir Norges Bank mulighet til videre rentehevinger og jeg ser ingenting ved disse tallene som rokker ved renteplanene.