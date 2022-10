Equinor overrapporterte lagring av klimagasser – bommet med 200.000 tonn

Hva skjedde med den lagrede klimagassen fra Sleipner-feltet? Og hvordan kan 70 prosent av klodens dyrebestander bare forsvinne?

CO₂ fra Sleipner-feltet (bildet) er blitt lagret under havbunnen siden 1996.

For tung på gasspedalen

Slik lagrer Equinor klimagasser i grunnen under havbunnen.

Det vakte oppsikt da daværende Statoil begynte å pumpe klimagassen karbondioksid ned i havbunnen under Sleipner-feltet for 26 år siden. Både nasjonale og utenlandske medier kom for å beskue teknologien, som i fremtiden skal berge Norges klimaregnskap.

Equinor, som selskapet heter nå, regner med at metoden har hindret 19 millioner tonn CO₂ fra å strømme ut i klodens atmosfære, og isteden er presset ned i Utsiraformasjonen siden 1996.

Men så: Da Equinor byttet ut måleutstyret for karbonlagring i mars 2021, viste det plutselig at volumene av lagret gass var betydelig lavere enn før, skriver NRK. Tallene for 2020 og 2021 kunne umulig være riktige.

Equinor anslår nå at målingene har bommet med cirka 200.000 tonn CO₂ for de to årene til sammen. Feilmålingen har vært på 23 prosent i 2020, og 16 prosent året etter.

Og årsaken? Equinor mener at måleutstyret har skylden for bommerten. Dette skal nå være byttet ut. Selskapet har for sikkerhets skyld sjekket utstyr av samme type andre steder, og der skal alt være i orden.

Equinor har ingen indikasjoner på at målingene som er opptatt i årene før 2020 har vært feil, ifølge presseansvarlig Gisle Ledel Johannessen.

Miljødirektoratet er likevel bekymret. Rådgiver Fride Elise Herfjord frykter at slike tabber kan påvirke holdningen til karbonlagring som klimatiltak, sier hun til NRK.