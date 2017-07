Nå er det flere svensker som flytter hjem igjen enn som kommer til Norge. Også arbeidsinnvandringen fra Polen har stanset opp.

– Det kommer ingen svensker til Bergen lenger for å jobbe hos oss. De som nå kommer gjør det for å bo her, og da gjerne av familiære årsaker, sier Peter Håkansson, som er driftsdirektør for hotellkjeden De Bergenske.

Utenom han selv, kjenner han bare til en annen svenske som jobber for den bergenske hotellkjeden, som har fem hoteller i byen.

– I 2013 og 2014, hadde vi veldig mange svensker som jobbet her. Men da var vekslingskursen mellom norske og svenske kroner en helt annen. Dessuten har lønningene gått opp, og arbeidsledigheten gått ned i Sverige, mens vi her på Vestlandet har slitt ganske mye, sier den «etterlatte svensken».

Flyttinger etter statsborgerskap 1. kvartal 2011 1. kvartal 2017 Polen 3418 492 Sverige 2901 -38 Litauen 2312 222 Latvia 578 61 Estland 263 -60 Island 226 -147 Tyskland 326 -84 Romania 322 149 Frankrike 124 -6 Danmark 187 30

Bråstopp

Det er slett ikke bare for svenskene at Norge er blitt et mindre attraktivt.

Hele den store flyttestrømmen av folk fra våre naboland, som søkte til rike Norge for å jobbe, har fått en bråstopp. Og det har skjedd mye raskere enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde regnet med.

Ferske tall fra byrået viser at det nå er litt flere svensker, islendinger, tyskere, estlendere og slovaker som reiser fra Norge tilbake til sine hjemland, enn motsatt vei.

Også nettoinnvandringen fra Polen, Litauen og Latvia, (som er innvandring minus utvandring), er bare en brøkdel av det den var.

Nettoinnvandringen fra Polen ble første kvartal i år redusert med over 85 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Tilsvarende tall for både Litauen og Latvia var 90 prosent reduksjon.

Elias Dahlen

Flere nordmenn søker

– Da vi søkte etter fem resepsjonister i januar fikk vi rundt 250 søkere. Rundt tre fjerdedeler av disse var norske, sier resepsjonssjef for det nye hotellet Zander K, Julieta Christina Rivera Vergara.

Hun forklarer dette med at mange har mistet jobbene sine i hotellbransjen i Bergen i det siste.

– Men jeg har også inntrykk av at nordmenn fyller opp flere av jobbene som arbeidsinnvandrere har hatt tidligere, sier Vegara.

– Fri flyt virker

– Det kan jo virke som om fri flyt av arbeidskraft i EØS-området faktisk virker, sier Tommy Johansen, som er assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland.

Han viser til at naboland som Sverige, Danmark, Polen, Tyskland og Storbritannia de siste tre–fire årene har hatt en trend med fallende arbeidsledighet og økt økonomisk vekst, mens Norge i samme perioden har hatt høyere ledighet enn normalt, og en lønnsutvikling, som justert for prisstigning, har vært negativ. I Polen var ledigheten over 13 prosent i 2013, mens den nå er under åtte prosent.

– Med slike endringer skal vi kanskje ikke la oss overraske over at flyttestrømmen innenfor et felles europeisk arbeidsmarked endrer seg betydelig, sier Johansen.

Elias Dahlen

Kan få knapphet igjen

Han opplever ikke vår reduserte popularitet som noe stort problem ennå.

– Men både SSB og Norges Bank spår høyere økonomisk vekst og lavere ledighet. I så fall kan vi igjen få knapphet på arbeidskraft innenfor en del bransjer. Spørsmålet blir da om vi igjen vil klare å lokke svensker, polakker eller andre europeere hit, sier NAV-direktøren.

SSB spår at ledigheten vil synke fra dagens nivå på 4,7 prosent til 3,6 prosent i 2020. I så fall vil ledigheten være ned igjen på sammen nivå som før fallet i oljeprisen i 2014.

Også Norges Bank tror arbeidsmarkedet vil være nær kokepunktet i 2020.

– Skulle sentralbanken få rett, og vi ikke klarer å tiltrekke oss arbeidskraft fra våre naboland, vil vi fort kunne få et press på lønnsnivået, som også vil kunne dra opp prisnivået og renten, sier Johansen.

Trenger dem fortsatt

Også EBA Vestenfjelske (Entreprenørforeningen–Bygg og Anlegg), ser betydelige utfordringer om flyttestrømmen fortsetter å snu.

– Vi mangler fortsatt arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen, som nå har rekordhøye investeringer. Vi har derfor hatt god bruk for de mange arbeidsvillige østeuropeerne vi har i bransjen. Skulle flere flytte tilbake, kan det fort bli et gap mellom arbeidskraften vi trenger og den som faktisk er tilgjengelig, sier Helge Moxnes, som er leder av EBA Vestenfjelske.

Han forventer at bransjen uansett vil måtte erstatte en del av den utenlandske arbeidskraften de bruker med flere nordmenn, pluss bruk av mer moderne teknologi.

Flere roboter og nordmenn

– Norge har innført lærlingeklausuler som gjør at entreprenørene blir nødt til å satse atskillig mer på norsk arbeidskraft. Skal vi få dette til må det tenkes helt nytt. Samtidig har næringen et betydelige potensial gjennom mer robotisering og digitalisering av bransjen. Dette vil kreve mer spesialiserte fagarbeidere, sier Moxnes.

Ifølge SSB nådde den totale nettoinnvandringen til Norge fra alle land en topp i 2012 med 47.000 personer. Det gjorde at rundt 80 prosent av alle norske kommuner hadde en vekst i folketallet i denne perioden.

Et løft for distriktet

– Denne innvandringen ga mange distriktskommuner et positivt løft, hvor de både fikk fylt barnehager og skoler, samtidig som de fikk pleiere til sykehjemmene, sier seniorforsker ved SSB, Astri Syse.

Sentraliseringen innad i Norge fortsetter selv om innvandringen til landet har bremset opp. Syse tror derfor at en betydelig reduksjon i innvandringen kan bli mest merkbar på bygdene.

I fjor var nettoinnvandringen nede på 26.000 personer, en reduksjon på 45 prosent på fire år. Og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en lavere nettoinnvandring.

– Vi forventet en nedgang, men ikke at den ville bli så rask. Den faktisk nettoinnvandringen i fjor ble 11.600 personer færre enn det vi hadde som hovedalternativ i våre fremskrivinger, sier seniorforskeren i SSB.